FOTOGALERIJA Trenutci koje smo svi dugo čekali! Olga i Šimun na predivnom vjenčanju izrekli sudbonosno 'da'

Propuštene sezone serije 'Sjene prošlosti' pogledajte na plaftomi Voyo.
Dugo smo čekali ovaj trenutak! Olga i Šimun, nakon svih uspona i padova, napokon su okrunili svoju ljubav brakom. Predivno vjenčanje u prirodi, okruženi obitelji i prijateljima, bila je kulminacija njihove priče koja je bila sve samo ne jednostavna. Svadbeni trenuci bili su ispunjeni emocijama, smijehom i suzama.
