Glamuroznom zabavom i zanimljivim panelom predstavljene 'Sjene prošlosti': 'Bilo je i vrijeme da imamo snažnu žensku seriju'

Voditeljica panela Antonija Blaće istaknula je tijekom razgovora s četiri glavne protagonistice serije važnost same teme koju 'Sjene prošlosti' obrađuju, stavljajući u fokus žene kao nositeljice radnje.

Slaže se i Jelena Perčin, koja je utjelovila Martu. Njezina djela pokreću radnju, a Jelena je oduševljena što se našla u takvoj ulozi. "Pozdravljam to što serija donosi četiri snažne žene i nadam se da će to biti temelj za budućnost dramskog sadržaja. Žene mogu biti kompleksni, intrigantni likovi i biti brend uspješne serije! Marta je puno kompleksnija od pukog negativnog lika. Žrtva je svoje nemoći u komuniciranju emocija, njome vladaju strahovi. Glumci smo i imamo zadatak pomaknuti svoje granice. Radim dugi niz godina i veliko mi je veselje kada dođe lice koje me zaintrigira, inspirira, kada kopaš po svojim iskustvima i ulaziš u lik", priča Perčin.