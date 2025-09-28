Gledatelji ljuti zbog Martinih postupaka, navijaju za Karla: 'Ajme ova Marta, pored Karla opet navalila na Šimuna, ne razumijem stvarno'

Iako je Marta tvrdila da sve što radi čini iz suosjećanja, jer je Šimun Milin otac, njezina emocionalna igra nije prošla nezapaženo. Karlo je bio u dilemi: "Mene zanima je li ovo jedna od onih situacija gdje se ti sa mnom poigravaš dok nema Šimuna, pa kad Šimun dođe, onda me odbaciš kao staru krpu", pitao ju je s nevjerojatnom dozom sumnje. Marta ga je uvjeravala da nema ništa između nje i Šimuna, no njezini postupci i dalje zbunjuju sve.

Manipulacijom je osigurala da se on oporavlja u njezinoj kući, dok je Karlo, koji je bio uznemiren cijelom situacijom, postavio ključno pitanje: "Jesi li ti pozvala svog bivšeg muža ili se pozvao sam?"

U dramatičnom trenutku, Marta je priznala Šimunu da ga još uvijek voli. "Kao da mi je netko iščupao srce iz mene", otkrila mu je kako se osjećala kad je saznala za nesreću, govoreći kako je vjerovala da ga više ne voli, ali sada nije sigurna ni u što, osim da mu nikada neće biti stranac. Iako je Marta bila uvjerena da bi mogli sve loše ostaviti iza sebe, Šimun je bio jasan: "Ja volim drugu".

Gledatelji su se složili u jednom – Karlo zaslužuje bolje. "Bolji je Karlo", "Marta ni najmanje nije fer prema Karlu. Nije Karlo baš ničim zaslužio da ga ona ponižavajuće tretira, odbacuje, igra se s njegovim osjećajima", pisali su gledatelji na društvenim mrežama. "Zaslužuje izgubiti Karla", dodali su. "Ajme ova Marta, pored Karla opet navalila na Šimuna, ne razumijem stvarno", samo su neki od brojnih komentara koji jasno pokazuju da su obožavatelji ove serije na strani Karla.

