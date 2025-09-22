Gledatelji odlučili! Glorija je u 'Sjenama prošlosti' opasnija igračica čak i od Marte

Glorija je u seriju stigla tek nedavno, ali je već u prvim scenama pokazala da je pametna, britka i beskompromisna žena. Odmah je digla prašinu među gledateljima – jedni je vide kao novu kraljicu serije, dok drugi ističu kako bi mogla ozbiljno pomrsiti planove svima. "Opasna je", "E ovo je kraljica, a ne nekakva Marta", "Ova bi Martu pojela za doručak", samo su neki od komentara koji se mogu pročitati na društvenim mrežama.

Glorija je odnijela pobjedu te su je gledatelji proglasili većom prijetnjom od dobro poznate Marte .

Marta, s druge strane, već je dugo poznata publici kao hladna i proračunata manipulatorica koja uvijek vuče poteze u svoju korist. No, iako je godinama gradila reputaciju najopasnije žene u seriji, čini se da joj je Glorija ozbiljno ugrozila tu titulu. Gledatelji očito vole nove intrige i sukobe koje je Glorijin dolazak donio.

