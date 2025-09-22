Gledatelji odlučili! Glorija je u 'Sjenama prošlosti' opasnija igračica čak i od Marte

Glorija je odnijela pobjedu te su je gledatelji proglasili većom prijetnjom od dobro poznate Marte.
Glorija je u seriju stigla tek nedavno, ali je već u prvim scenama pokazala da je pametna, britka i beskompromisna žena. Odmah je digla prašinu među gledateljima – jedni je vide kao novu kraljicu serije, dok drugi ističu kako bi mogla ozbiljno pomrsiti planove svima. "Opasna je", "E ovo je kraljica, a ne nekakva Marta", "Ova bi Martu pojela za doručak", samo su neki od komentara koji se mogu pročitati na društvenim mrežama.
Marta, s druge strane, već je dugo poznata publici kao hladna i proračunata manipulatorica koja uvijek vuče poteze u svoju korist. No, iako je godinama gradila reputaciju najopasnije žene u seriji, čini se da joj je Glorija ozbiljno ugrozila tu titulu. Gledatelji očito vole nove intrige i sukobe koje je Glorijin dolazak donio.
Nova sezona serije 'Sjene prošlosti' – od ponedjeljka do petka u 20.15 sati na RTL-u. Nova epizoda dostupna je i 24 sata ranije na platformi Voyo.