Sjene prošlosti

Gledatelji odlučili! Glorija je u 'Sjenama prošlosti' opasnija igračica čak i od Marte

U anketi kojom smo vas pitali tko je opasnija igračica u 'Sjenama prošlosti', izbor je bio jasan

RTL.hr
22.09.2025 09:44

Glorija je odnijela pobjedu te su je gledatelji proglasili većom prijetnjom od dobro poznate Marte.

Glorija je u seriju stigla tek nedavno, ali je već u prvim scenama pokazala da je pametna, britka i beskompromisna žena. Odmah je digla prašinu među gledateljima – jedni je vide kao novu kraljicu serije, dok drugi ističu kako bi mogla ozbiljno pomrsiti planove svima. "Opasna je", "E ovo je kraljica, a ne nekakva Marta", "Ova bi Martu pojela za doručak", samo su neki od komentara koji se mogu pročitati na društvenim mrežama.

Glorija
Glorija FOTO: RTL

Marta, s druge strane, već je dugo poznata publici kao hladna i proračunata manipulatorica koja uvijek vuče poteze u svoju korist. No, iako je godinama gradila reputaciju najopasnije žene u seriji, čini se da joj je Glorija ozbiljno ugrozila tu titulu. Gledatelji očito vole nove intrige i sukobe koje je Glorijin dolazak donio.

Nova sezona serije 'Sjene prošlosti' – od ponedjeljka do petka u 20.15 sati na RTL-u. Nova epizoda dostupna je i 24 sata ranije na platformi Voyo.

Sjene prošlosti Glorija Marta
