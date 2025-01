Gledatelji podijeljeni oko toga treba li Olga reći Šimunu da nosi njegovo dijete: 'I ja bi tako na njezinom mjestu'

Olga je u seriji 'Sjene prošlosti' doznala kako je trudna. Iako je na početku od svih skrivala informaciju tko je otac djeteta, prijateljicama Ines i Davorki otkrila je kako je to Šimun. Nitko osim njih ne zna da Olga proživljava najljepše trenutke u svome životu. Odlučna je u tome da to tako i ostane te da Šimun živi u neznanju.

Gledatelji su podijeljeni oko njezinog ponašanja. Dok neki to podržavaju, drugi smatraju kako to nimalo nije u redu, bez obzira na to u kakvom su odnosu.

"Nema pravo znati zato što se ružno ponašao prema Olgi". "Olga se tako izlaže opasnosti, ako mu kaže istinu". "Ne treba mu reći". "Pokazao je kakav je pa mislim da nije potrebno govoriti". "I ja bi isto tako kao Olga, zaslužio je". "Ona je oprezna i poštena, računa samo na sebe. Podržavam".

Ovo su neki od komentara gledatelja koji su stali isključivo na Olginu stranu.