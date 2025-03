Gledatelji se oprostili od Ane u 'Sjenama prošlosti': 'Izuzetna glumica, hvala na realnosti lika'

Osvrnula se i na veliku popularnost serije. "Ljudi me neprestano zaustavljaju, ispituju, kao i sve moje kolege. Ovo je jedan novi žanr koji smo donijeli, napeto je i puno obrata, tako da je gledateljima još teže pretpostaviti što će se dogoditi. U posljednje me vrijeme često pitaju što se dogodilo Ani, ne vjeruju da je ona ta koja je ubila Edu. Čak me i jedan muškarac na ulici zaustavio da pita hoće li se Ana izvući kao svi ostali ili će napokon netko biti kažnjen. Osobno, lijepo mi je kako ljudi prate, dok god smo svi svjesni da je to ipak serija", zaključila je glumica.