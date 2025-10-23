Emisije
Sjene prošlosti

Gledatelji 'Sjena prošlosti' u šoku još jednim Blankinim ubojstvom: 'Ona je serijski ubojica. Totalno je neuračunljiva'

Sinoć je napetost dosegla vrhunac u trenutku kada su Miro i Blanka doveli policajca Šantića duboko u šumu, s namjerom da izvuku informacije

RTL.hr
23.10.2025 10:29

Iako je Miro pokušavao održati kontrolu i uvjeriti Šantića da će ga pustiti ako kaže istinu, Blanka je brzo izgubila strpljenje. Kada je Miro oklijevao pred teškom odlukom, Blanka je hladnokrvno preuzela stvari u svoje ruke i hicem je ubila policajca. Ovo je već njeno drugo ubojstvo, jer je ranije ubila Anu, što dodatno produbljuje njenu mračnu ulogu u seriji.

Blanka, Sjene prošlosti
Blanka, Sjene prošlosti FOTO: RTL

Gledatelji nisu štedjeli oštre kritike prema Blanki, smatrajući je izuzetno opasnom i nepredvidivom. "Ova Blanka bi i Miru ubila, dobro mu je Karlo rekao da se miče od nje", "Miro nije svjestan da je u braku sa serijskim ubojicom", "Blanka je serijski ubojica", "Ona mora u doživotni zatvor, totalno je neuračunljiva", samo su neki od komentara na društvenim mrežama.

Nova sezona serije 'Sjene prošlosti' – od ponedjeljka do četvrtka u 20.15 sati na RTL-u. Nova epizoda dostupna je i 24 sata ranije na platformi Voyo!

POGLEDAJTE BONUS VIDEO: Intervju s Markom Petrićem

