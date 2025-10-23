Gledatelji 'Sjena prošlosti' u šoku još jednim Blankinim ubojstvom: 'Ona je serijski ubojica. Totalno je neuračunljiva'

Iako je Miro pokušavao održati kontrolu i uvjeriti Šantića da će ga pustiti ako kaže istinu, Blanka je brzo izgubila strpljenje. Kada je Miro oklijevao pred teškom odlukom, Blanka je hladnokrvno preuzela stvari u svoje ruke i hicem je ubila policajca. Ovo je već njeno drugo ubojstvo, jer je ranije ubila Anu, što dodatno produbljuje njenu mračnu ulogu u seriji.

Gledatelji nisu štedjeli oštre kritike prema Blanki, smatrajući je izuzetno opasnom i nepredvidivom. "Ova Blanka bi i Miru ubila, dobro mu je Karlo rekao da se miče od nje", "Miro nije svjestan da je u braku sa serijskim ubojicom", "Blanka je serijski ubojica", "Ona mora u doživotni zatvor, totalno je neuračunljiva", samo su neki od komentara na društvenim mrežama.

