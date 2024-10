Gledatelji slave Olginu i Šimunovu ljubav: 'Od Boga je predodređena'

Napokon se dogodilo ono što su svi već neko vrijeme iščekivali! Šimun i Olga u potpunosti su se prepustili strastima i završili zajedno u krevetu. Više se ne mogu praviti da jedan prema drugome ne osjećaju ništa, a prvi je korak napravio Šimun koji je to priznao Olgi. Olga to nije primila u potpunosti onako kako je trebala, već se neko vrijeme nećkala. No, tome je sada kraj.

Marta niti ne sluti što joj se događa iza leđa, ali Šimun ju je tražio razvod. Ona si to ne želi priznati.

Gledatelji komentiraju sva događanja, a pogotovo Olgu i Šimuna.