Glorija smatra da je izigrana! Zaprijetila Miri i Blanki: 'Dogovor otpada. A ti ćeš istrunuti u zatvoru'

Iako je Miro prihvatio njezinu ponudu - da joj u zamjenu za Blankinu slobodu, napravi dijete, Glorija odlučuje upasti u njihovu kuću jer vjeruje da je Miro i Blanka pokušavaju nasamariti i da su oni otkrili inspektoru da je ona umiješana u cijeli slušaj.

Nada da bi situacija mogla biti riješena mirnim putem nestala je kad je Glorija izgovorila ledenu rečenicu: "Dogovor otpada." Glorija, suočena s propašću svog plana, nije skrivala bijes. Njezina reakcija bila je brza, oštra i ispunjena zlokobnim obećanjem. "Sve je moglo biti riješeno", rekla je.