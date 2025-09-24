Glorija smatra da je izigrana! Zaprijetila Miri i Blanki: 'Dogovor otpada. A ti ćeš istrunuti u zatvoru'

Iako je Miro prihvatio njezinu ponudu - da joj u zamjenu za Blankinu slobodu, napravi dijete, Glorija odlučuje upasti u njihovu kuću jer vjeruje da je Miro i Blanka pokušavaju nasamariti i da su oni otkrili inspektoru da je ona umiješana u cijeli slušaj.
Nada da bi situacija mogla biti riješena mirnim putem nestala je kad je Glorija izgovorila ledenu rečenicu: "Dogovor otpada." Glorija, suočena s propašću svog plana, nije skrivala bijes. Njezina reakcija bila je brza, oštra i ispunjena zlokobnim obećanjem. "Sve je moglo biti riješeno", rekla je.
Osjećajući se izigranom, uzvratila je direktnom prijetnjom koja ledi krv u žilama. "Nisam ja glupa," poručila je, jasno dajući do znanja da neće dopustiti da je se nasamari. "A ti... ti ćeš istrunuti u zatvoru. To ti ja garantiram", poručila je Blanki.
Nova sezona serije 'Sjene prošlosti' – od ponedjeljka do petka u 20.15 sati na RTL-u. Nova epizoda dostupna je i 24 sata ranije na platformi Voyo.