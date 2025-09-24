Emisije
Novosti
Serije Filmovi Emisije Voyo
Emisije
Život na vagi Tajkun 2 Farma Sjene prošlosti Ljubav je na selu Večera za 5 RTL Danas RTL Direkt
TV raspored Extra video
Život na vagi FON Farma Sjene prošlosti Ljubav je na selu
Net.HR Prijave GLEDAJ NA Voyo.hr
Sjene prošlosti

Glorija smatra da je izigrana! Zaprijetila Miri i Blanki: 'Dogovor otpada. A ti ćeš istrunuti u zatvoru'

Nakon što je inspektor Rimac pratio Gloriju i suočio je sa sumnjama da je odgovorna za Blankino oslobađanje iz zatvora, Glorija je bila bijesna

RTL.hr
24.09.2025 21:15

Iako je Miro prihvatio njezinu ponudu - da joj u zamjenu za Blankinu slobodu, napravi dijete, Glorija odlučuje upasti u njihovu kuću jer vjeruje da je Miro i Blanka pokušavaju nasamariti i da su oni otkrili inspektoru da je ona umiješana u cijeli slušaj.

Nada da bi situacija mogla biti riješena mirnim putem nestala je kad je Glorija izgovorila ledenu rečenicu: "Dogovor otpada." Glorija, suočena s propašću svog plana, nije skrivala bijes. Njezina reakcija bila je brza, oštra i ispunjena zlokobnim obećanjem. "Sve je moglo biti riješeno", rekla je.

Glorija, Sjene prošlosti
Glorija, Sjene prošlosti FOTO: RTL

Osjećajući se izigranom, uzvratila je direktnom prijetnjom koja ledi krv u žilama. "Nisam ja glupa," poručila je, jasno dajući do znanja da neće dopustiti da je se nasamari. "A ti... ti ćeš istrunuti u zatvoru. To ti ja garantiram", poručila je Blanki.

Nova sezona serije 'Sjene prošlosti' – od ponedjeljka do petka u 20.15 sati na RTL-u. Nova epizoda dostupna je i 24 sata ranije na platformi Voyo.

Inspektor Rimac Glorija Blanka Miro Sjene prošlosti
Sjene prošlosti

Marta dobila što je htjela! Šimun pristao na oporavak u njezinoj kući: 'Sve radim zbog Mile'

Moglo bi te zanimati

Manipulacija je opet uspjela! Šimun iz bolnice odlazi živjeti kod Marte: 'Netko se treba brinuti o tebi'

Sve samo ne romantično! Marko Petrić pokazao kako izgleda snimanje intimnih scena u 'Sjenama prošlosti'

Sjećate se nje? Evo gdje je danas Olivera iz 'Gospodina Savršenog': 'Uvijek sam zaljubljena, život je lijep'

Prve dobre vijesti! Šimun je živ i oporavlja se - Marta se lažima riješila Olge iz bolnice

Napet obračun! Glorija zaprijetila Miri: 'Imaš 24 sata da ispuniš obećanje inače baj-baj Blankice'

Miro priznao Blanki da Glorija želi njegovo dijete! 'Nisam to mogao napraviti. Ne mogu se zamisliti s nekim drugim'