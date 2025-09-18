Emisije
Sjene prošlosti

Glorija unijela kaos u 'Sjene prošlosti' i oduševila gledatelje: 'Marta i Glorija se trebaju upoznati i ujediniti kao prijateljice'

Glorija je Mirina bivša supruga, a u kvart je stigla nakon što ju je Miro pozvao da pomogne Blanki

RTL.hr
18.09.2025 12:00

U popularnoj seriji 'Sjene prošlosti' pojavio se novi lik koji je odmah podigao puno prašine među gledateljima. Riječ je o Gloriji, koju je utjelovila poznata kazališna i televizijska glumica, ali i pjevačica, Vanda Winter. Glorija je Mirina bivša supruga, a u kvart je stigla nakon što ju je Miro pozvao da pomogne Blanki.

No, umjesto mirnog povratka, uslijedila je prava drama – Glorija je burno reagirala na Mirin poziv, a sukob bivših supružnika odmah je zaintrigirao publiku. Njezin dolazak postao je jedna od glavnih tema na društvenim mrežama, gdje gledatelji nisu štedjeli riječi. Mnogi su oduševljeni pojavom Vande Winter, koju nazivaju prekrasnom i kraljicom, dok pojedinci ističu da je ona uvijek odlična, glumila ili pjevala.

Miro i Glorija, Sjene prošlosti
Gledatelji su već počeli nagađati u kojem će se smjeru razvijati njezina uloga. "Bravo, Glorija! Za njega je brak lutrija", napisala je jedna gledateljica, dok je druga komentirala da je "baš opasna" i da se vidi kako se njezin lik tek zahuktava. Neki su otišli i korak dalje pa zaključili da bi "Marta i Glorija trebale postati prijateljice i ujediniti se", dok su drugi odlučno stali na njezinu stranu, ističući: "E ovo je kraljica, a ne nekakva Marta."

Nova sezona serije 'Sjene prošlosti' – od ponedjeljka do petka u 20.15 sati na RTL-u. Nova epizoda dostupna je i 24 sata ranije na platformi Voyo.

Sjene prošlosti

Tko je misteriozna Glorija u 'Sjenama prošlosti' i zašto je baš sada došla kvart?

