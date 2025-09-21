Glorija uzdrmala 'Sjene prošlosti': Ovo je Top 5 njezinih najboljih trenutaka dosad

Riječ je o Gloriji, koju je utjelovila poznata kazališna i televizijska glumica, ali i pjevačica, Vanda Winter. Glorija je Mirina bivša supruga, a u kvart je stigla nakon što ju je Miro pozvao da pomogne Blanki. Glorija ima snažan karakter, britkog je jezika i zna što hoće, a ovo su Glorijini najbolji trenutci u prvom tjednu.

Žestoka svađa s Mirom

Nakon što ju je Miro zamolio da mu pomogne izvući Blanku iz zatvora, Glorija je pobjesnila. "Sad bi razgovarao, nakon što si cijelu našu vezu šutio. Ja nemam što razgovarati s tobom. Cijelu mladost si mi upropastio s tim brakom. Ja sam ti bila druga violina dok si ti slinio za Paulom, a sad me tu tražiš uslugu zbog nekakve desete ženske. Slušaj me dobro, ja prstom neću mrdnuti zbog tebe i te tvoje Blanke", bijesno je rekla Glorija.

Glorija od Mire traži dijete

U zamjenu za slobodu njegove sadašnje supruge, Glorija od Mire ne traži novac ili moć, već nešto mnogo intimnije – njegovo dijete. "Postoji nešto što ja želim, a što mi jedino ti možeš dati. Želim tvoje dijete." Mirova reakcija bila je mješavina potpunog šoka i gađenja. "Jesi li ti normalna? Ti se šališ?" pitao je, no Glorijin odgovor bio je čvrst i odlučan. "Ne, nije šala. Ja sam oduvijek željela dijete, još dok smo bili zajedno. I želim ga još uvijek." Glorija je svoj zahtjev pokušala uokviriti kao jednostavnu poslovnu transakciju. "Mi sve to možemo pravno unaprijed urediti i ti nećeš imati apsolutno nikakve obaveze", objasnila je.

Glorija dolazi u posjet

Uobičajeni zatvorski dan prekinut je dolaskom odlučne Glorije koja nije prihvaćala "ne" kao odgovor. Kada joj je policajka rekla da vrijeme za posjete još nije počelo, Glorija nije gubila vrijeme na čekanje. "Znate što, nemam ja vremena za ovo", odrješito je rekla. "Ako baš morate, zovite upravitelja Mandića i recite mu da je Gloria Bakić ovdje." Njezin samouvjereni nastup i spominjanje imena upravitelja bili su dovoljni da se vrata otvore, signalizirajući da se ne radi o običnoj posjetiteljici, već o nekome tko zna kako zaobići pravila.

Glorija razočarana Blankom

Glorija je odlučila posjetiti Blanku u pritvoru. Ono što je uslijedilo nije bio razgovor, već bizarna inspekcija. Blanka, zatečena i zbunjena, našla se licem u lice sa ženom koju nije poznavala. "Tko ste vi?", upitala je, no umjesto odgovora, dobila je niz ciničnih pogleda i komentara. "I to je to? Zgodan outfit? Izgleda udobno?", procijedila je Glorija, promatrajući Blankinu zatvorsku odjeću. "Očekivala sam nešto potpuno drugačije. Zanimljivo", zaključila je Glorija prije nego što je otišla, ostavivši Blanku u još većem nemiru.

Glorija pokazala svoju moć

Glavna rasprava protiv Blanke Došen započela je u sudnici punoj iščekivanja. Obrana je zatražila da se Blanka brani sa slobode, no činilo se da će sudac prijedlog odbiti – sve dok nije ušla Glorija. Nakon njezina dolaska sudac je odredio stanku, a Miro je uzrujano upozorio: "Što god da radiš, prestani!" U isto vrijeme, Glorija je preko poziva jasno poručila sucu: "Samo napravi kako sam ti rekla i ovo će ti biti prekretnica u karijeri." Po povratku, sudac je šokirao sve prisutne – Blanka je puštena na slobodu.

