Glumac Antonio iz 'Sjena prošlosti' za RTL.hr o usporedbama s Pedrom Pascalom: 'Malo me to živcira...'

Talentirani kazališni i televizijski glumac Antonio Agostini gledateljima se u RTL-ovoj seriji 'Sjene prošlosti' predstavio kao misteriozni Karlo, koji kupi kuću od Olge i dolazi u kvart u kojem živi njegova mladenačka ljubav Marta. Sam je stekao svoje bogatstvo i izgradio ogromnu mesnu industriju, a zovu ga Karlo Veliki te kažu da ne zna za milost i da je jako bezosjećajan. Antonio Agostini je za RTL.hr komentirao svoj lik Karla i atmosferu na snimanju te uspoređivanje sa slavnim glumcem Pedrom Pascalom. Što nam možete reći o svom liku? Na prvu se činite kao mutan lik. Varamo li se? Pa taj tko ne misli da je Karlo mutan lik, taj nije baš bistar, da budem dovitljiv. Mislim da je Karlo namjerno takav jer sprema neke velike poteze.

Kakva je atmosfera na setu 'Sjena prošlosti'? Mislim da će ovo za set 'Sjena prošlosti' reći gotovo svaka osoba da se doslovno dugo nije dogodilo da ima toliko ljudi s puno iskustva na tom setu i da ima tako velik broj ljudi. Imamo više kamera po jedinici i četiri redatelja se rotiraju. Velik je to format. Doslovno sve u vezi ove serije je: "Wow. Prvi put mi se u životu događa." Shodno tome, svatko će reći da se već dugo nije dogodilo da je takav osjećaj, radna atmosfera, a ipak postoji i profesionalna distanca. Nikad nisam osjetio da je ovako dobra atmosfera, svi su jako susretljivi, prijateljski nastrojeni. Odlično je cijeli projekt organiziran. I naravno, atmosfera je na setu uvijek radna.

Što kažete na kolege? S kim ste se najviše sprijateljili na setu? Što god ja radim u životu i gdje god dođem, sad već imam neki kontinuitet u tome, trudim se nešto naučiti. Ovo mi je korisno iskustvo i beskrajno hvala Jeleni Perčin koja je većinski moj partner u 'Sjenama prošlosti'. Ja sam dosta fokusiran na nju, odnosno moj lik Karla. Beskrajno strpljivo je primila tu odgovornost i doživio sam baš pedagoški trenutak s njom. Beskrajno joj hvala na tome jer prvi put radim ovakav projekt i htio bih da to bude napravljeno kako treba. Njezina pomoć mi je beskrajno korisna. Cijela glumačka ekipa se druži po cijele dane i imamo određen tempo. Ja sam tek došao, friški sam član ekipe. Stvarno kapa do poda cijeloj ekipi na dosadašnjem radu i to što su u potpunosti posvećeni ovom projektu već godinu dana. Nakon snimanja idem kući odmarati i pripremam se za idući dan. Nedjeljom idem u prirodu da se vratim malo sebi i onda se u novom tjednu posvećujem cjelodnevnom boravkom na setu.

Većinom ste vezani uz kazalište. Što kažete na ovaj televizijski angažman? Pa nisam dugo u kazalištu. Prošle godine sam postao član dubrovačkog Kazališta Marina Držića, a teško je ovih dana dobiti mjesto u ansamblu, a upravo to omogućuje glumcima zdravstveno osiguranje i mirovinsko. Meni je to ostvarenje sna i imao sam godinu dana kontinuiranog rada u kazalištu, ali moja velika je strast radio. Imao sam čast pustiti nešto sitno glas na radiju. To mi je veliki gušt, ali televizijski angažman na 'Sjenama prošlosti' mi je nešto što nikad nisam doživio. Trebam malo vremena i da to spoznam. U svakom slučaju to je dobro iskustvo i velika stvar.

Gledatelji kažu da izgledate kao Pedro Pascal. Što kažete na tu usporedbu? Da sam imao jednu, toplu, nedostajuću, koja mi fali najviše na svijetu, mikrolipicu hrvatsku našu svaki put kad me netko uspoređuje s Pedrom Pascalom ili kad bi rekao: "Gle, evo Pedro Pascal" ili me pogledao i komentirao: "Ovaj lik mi je odnekud poznat", imao bih sad puno novca". Mislim da trebam Pedru poslati poruku, možda ima neku ulogu da mu treba netko da mu odglumi njegovog blizanca i možda to bude moja zlatna ulaznica za Hollywood. Da, čuo sam više puta da nalikujem na Pedra. Iskreno, malo me to živcira. Ja sam od Pedra Pascala 20 godina mlađi, 20 centimetra viši i usudio bih se reći i duži.