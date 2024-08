Glumac Jasmin Mekić o novoj dramskoj seriji 'Sjene prošlosti': 'Nešto novo, intrigantnije, originalnije – to nismo do sada viđali'

Bosanskohercegovački kazališni glumac Jasmin Mekić u novoj RTL-ovoj dramskoj seriji 'Sjene prošlosti' utjelovljuje Martinog supruga Šimuna, a Jasmin je za RTL.hr otkrio više o svom liku.

Tko je Šimun?

Šimun je jedan uspješan broker i prije svega obiteljski čovjek. Najviše pažnje pridaje onoj muškoj ideji da je on skrbnik i da se tako i ponaša. Tako je odgojen, njemu je sve po pravilima. Bio je u inozemstvu, završio je školu tamo i radio. Ne zna drugačije i po tome se razlikuje od mene osobno i to mi je drago. Šimun je staloženiji čovjek, uvijek promisli što će reći. Ja sam temperamentniji... On je iznimno pravedan i dobar, no isto tako shvaća stvari. Osjeti situaciju i tako djeluje zato mi se i sviđa kao lik. Imamo tipičan primjer alfa mužjaka i alfa ženke i dobri su u toj simbiozi, a koliko će to trajati ne znam – vidjet ćemo.