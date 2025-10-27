Glumac Marko Petrić podijelio intimni trenutak sa svojom kćeri: 'Čudo moje'

Marko na dirljivoj snimci u naručju drži svoju novorođenu kćerkicu i pjevuši joj uspavanku, dok je s ljubavlju gleda. Uz objavu je kratko i emotivno napisao: "Čudo moje", napisao je u opisu. Prizor ponosnog oca koji uspavljuje svoje dijete izazvao je lavinu pozitivnih reakcija i pokazao njegovu nježniju stranu.

Glumac serije 'Sjene prošlosti' Marko Petrić podijelio je sa svojim pratiteljima jedan od najintimnijih trenutaka, onaj koji prikazuje čistu očinsku ljubav. Njegova najnovija objava na Instagramu rastopila je srca mnogih i pokazala ga u potpuno novom svjetlu, daleko od kazališnih dasaka i filmskih setova.

Ova objava dolazi nedugo nakon što su Marko i njegova supruga, plesačica Valentina Walme, početkom listopada dobili svoje prvo dijete, kćer kojoj su dali ime Lily. Par, koji se vjenčao 2023. godine, uspješno je čuvao svoju privatnost, no sreću zbog dolaska prinove nisu mogli sakriti. Nakon brojnih uspješnih uloga, čini se da je Petrić sada preuzeo onu najvažniju – ulogu oca.

Njegovi pratitelji i prijatelji nisu skrivali oduševljenje. Komentari su se nizali jedan za drugim, a među njima su se istaknule poruke poput: "Priznaj da je to najvrednije što si napravio u životu?" i "Pa ja ću se razvalit kolko je ovo lipo". Brojna srca i emotikoni preplavili su objavu, potvrđujući da je glumac ovom snimkom dirnuo mnoge.

