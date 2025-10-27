Emisije
Sjene prošlosti

Glumac Marko Petrić podijelio intimni trenutak sa svojom kćeri: 'Čudo moje'

Glumac Marko Petrić iz serije 'Sjene prošlosti' nedavno je postao otac

RTL.hr
27.10.2025 15:00

Glumac serije 'Sjene prošlosti' Marko Petrić podijelio je sa svojim pratiteljima jedan od najintimnijih trenutaka, onaj koji prikazuje čistu očinsku ljubav. Njegova najnovija objava na Instagramu rastopila je srca mnogih i pokazala ga u potpuno novom svjetlu, daleko od kazališnih dasaka i filmskih setova.

Marko na dirljivoj snimci u naručju drži svoju novorođenu kćerkicu i pjevuši joj uspavanku, dok je s ljubavlju gleda. Uz objavu je kratko i emotivno napisao: "Čudo moje", napisao je u opisu. Prizor ponosnog oca koji uspavljuje svoje dijete izazvao je lavinu pozitivnih reakcija i pokazao njegovu nježniju stranu.

Za prikaz nam je potreban tvoj pristanak za umetanje sadržaja s društvenih mreža i trećih pružatelja usluga.

Ova objava dolazi nedugo nakon što su Marko i njegova supruga, plesačica Valentina Walme, početkom listopada dobili svoje prvo dijete, kćer kojoj su dali ime Lily. Par, koji se vjenčao 2023. godine, uspješno je čuvao svoju privatnost, no sreću zbog dolaska prinove nisu mogli sakriti. Nakon brojnih uspješnih uloga, čini se da je Petrić sada preuzeo onu najvažniju – ulogu oca.

Njegovi pratitelji i prijatelji nisu skrivali oduševljenje. Komentari su se nizali jedan za drugim, a među njima su se istaknule poruke poput: "Priznaj da je to najvrednije što si napravio u životu?" i "Pa ja ću se razvalit kolko je ovo lipo". Brojna srca i emotikoni preplavili su objavu, potvrđujući da je glumac ovom snimkom dirnuo mnoge.

Finale serije 'Sjene prošlosti' ne propustite na RTL-u ili dan ranije na platformi Voyo. 

Sjene prošlosti

Veliki finalni tjedan 'Sjena prošlosti': Tko traži iskupljenje, a koga čeka nova prilika za sreću?

