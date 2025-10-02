Emisije
Novosti
Serije Filmovi Emisije Voyo
Emisije
Život na vagi Tajkun 2 Farma Sjene prošlosti Ljubav je na selu Večera za 5 RTL Danas RTL Direkt
TV raspored Extra video
Život na vagi FON Farma Sjene prošlosti Ljubav je na selu
Net.HR Prijave GLEDAJ NA Voyo.hr
Sjene prošlosti

Glumac s holivudskom karijerom večeras stiže u 'Sjene prošlosti'! Odmah izbacio Olgu iz takta: 'Možda ste lijepi, ali ste i ludi!'

Večeras od 20.15 sati na RTL-u na rasporedu je nova napeta epizoda serije 'Sjene prošlosti'

RTL.hr
02.10.2025 11:07

Tomo treba Borisu srediti prodaju aplikacije, ali nitko mu ne vjeruje, pa ni Paula. U međuvremenu, suđenje Blanki se nastavlja. Novi dokazi isplivaju na površinu i Blankin odvjetnik je jasan - traži poništenje suđenja! Je li Blankina noćna mora napokon gotova?

Olga je pod stresom zbog domjenka, a uz to doživi i neugodan susret s nepoznatim čovjekom zbog parkirnog mjesta.

Olga i Andrija, Sjene prošlosti
Olga i Andrija, Sjene prošlosti FOTO: RTL

Ne možete ovdje parkirati, zar ne gledate oko sebe? Ja čuvam ovo parkirno mjesto. Zvat ću nekoga!" viče iziritirana Olga.

I što ćete reći? Da sam se parkirao na prazno mjesto? Maknut ću ga, a vi si rezervirajte termin kod psihijatra! Možda ste lijepi, ali ste i ludi", sarkastično dobacuje neznanac.

Andrija Sever, Sjene prošlosti
Andrija Sever, Sjene prošlosti FOTO: RTL

Olga ne može sakriti bijes, no to nije posljednji put da će se sresti. Naime, riječ je o priznatom pedijatru Andriji Severu koji će joj se sa zadovoljstvom predstaviti tijekom domjenka i ostaviti je bez teksta.

U ulozi Andrije Severa našao se Jack Dimich, regionalni glumac s američkom adresom i ulogama u velikim holivudskim serijama. U svojoj bogatoj karijeri odigrao je dosad 90-ak filmskih, televizijskih i kazališnih uloga po Americi i Europi, od kojih se svakako ističu one u velikim holivudskim hitovima 'Obitelj Soprano', 'Castle', 'CSI', 'Zakon i red' ili 'Hawaii Five-O'.

Andrija Sever, Sjene prošlosti
Andrija Sever, Sjene prošlosti FOTO: RTL

Sada, Jack Dimich stiže u poznati kvart 'Sjena prošlosti', gdje se pridružio sjajno uigranoj glumačkoj postavi serije, a o angažmanu ima samo riječi hvale. Iako i dalje živi i radi u New Yorku, posljednjih je godina prisutniji u regiji.

'Sjene prošlosti' – večeras od 20.15 sati na RTL-u. Nova epizoda dostupna je i na platformi Voyo 24 sata prije emitiranja na televiziji.

Sjene prošlosti Jack Dimich
Sjene prošlosti

Dramatičan obrat u sudnici! Blanka promijenila iskaz: 'Ne osjećam se krivom' - suđenje kreće ispočetka

Sjene prošlosti

Blankin i Mirov plan za bijeg propao! Karlo im ponudio pomoć - je li to iskrena gesta ili plan za osvetu?

Moglo bi te zanimati

Blankin i Mirov plan za bijeg propao! Karlo im ponudio pomoć - je li to iskrena gesta ili plan za osvetu?

Marta bijesna na Tomu! Oštro se obračunala s njim: 'Je li tebi glava služi samo kao ukras?'

Marta napravila kaos s lažnom dojavom o bombi! Karlo i ona završili u svađi: 'Kad si mi planirala reći da si molila Šimuna da ti se vrati'

FOTO Josip Brakus iz 'Sjena prošlosti' s RTL.hr-om podijelio svadbeni album

Sumnjiva dojava o bombi pa hladan tuš: 'Kad si mi planirala reći da si molila Šimuna da ti se vrati?'

ANKETA Treba li Karlo nastaviti čekati Martu ili krenuti naprijed?