Glumac s holivudskom karijerom večeras stiže u 'Sjene prošlosti'! Odmah izbacio Olgu iz takta: 'Možda ste lijepi, ali ste i ludi!'

Večeras od 20.15 sati na RTL-u na rasporedu je nova napeta epizoda serije 'Sjene prošlosti'

Tomo treba Borisu srediti prodaju aplikacije, ali nitko mu ne vjeruje, pa ni Paula. U međuvremenu, suđenje Blanki se nastavlja. Novi dokazi isplivaju na površinu i Blankin odvjetnik je jasan - traži poništenje suđenja! Je li Blankina noćna mora napokon gotova? Olga je pod stresom zbog domjenka, a uz to doživi i neugodan susret s nepoznatim čovjekom zbog parkirnog mjesta.

Ne možete ovdje parkirati, zar ne gledate oko sebe? Ja čuvam ovo parkirno mjesto. Zvat ću nekoga!" viče iziritirana Olga. I što ćete reći? Da sam se parkirao na prazno mjesto? Maknut ću ga, a vi si rezervirajte termin kod psihijatra! Možda ste lijepi, ali ste i ludi", sarkastično dobacuje neznanac.

Olga ne može sakriti bijes, no to nije posljednji put da će se sresti. Naime, riječ je o priznatom pedijatru Andriji Severu koji će joj se sa zadovoljstvom predstaviti tijekom domjenka i ostaviti je bez teksta. U ulozi Andrije Severa našao se Jack Dimich, regionalni glumac s američkom adresom i ulogama u velikim holivudskim serijama. U svojoj bogatoj karijeri odigrao je dosad 90-ak filmskih, televizijskih i kazališnih uloga po Americi i Europi, od kojih se svakako ističu one u velikim holivudskim hitovima 'Obitelj Soprano', 'Castle', 'CSI', 'Zakon i red' ili 'Hawaii Five-O'.

