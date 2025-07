Glumac serije 'Sjene prošlosti' Marko Petrić sa suprugom Tinom uživa u najljepšim danima: 'Najljepši i najslađi par na sceni'

Glumac serije 'Sjene prošlosti' Marko Petrić i njegova supruga Tina Walme iščekuju prinovu, a svaki slobodan trenutak provode zajedno. Sada su na društvenim mrežama zaplesali na pjesmu 'Night Changes' One Directiona, a pratitelji su ih pohvalili.

Dok je Tina bila na moru, Marko je imao gostovanje u Crnoj Gori, a supruga mu je ispod vloga napisala: "Vrati se".

Marko je nedavno za RTL.hr otkrio da su odabrali ime za dijete te je istaknuo: "To me jako veseli. To je možda najvrjednija i najvažnija stvar koja mi se u životu događa".

Novu, drugu sezonu omiljene serije 'Sjene prošlosti' gledatelji će moći pratiti ove jeseni na RTL-u! Propuštene epizode prve sezone RTL-ove dramske serije gledajte na platformi Voyo!