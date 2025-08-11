Glumci iz 'Sjena prošlosti' otkrivaju što ih obožavatelji najčešće pitaju o novoj sezoni, ali i što čeka njihove likove: 'Sve se raspliće!'

Ove jeseni gledatelji RTL-a moći će pratiti novu sezonu serije koja je osvojila Hrvate! 'Sjene prošlosti' vraćaju se na male ekrane, a kako najavljuju uzbuđeni glumci, bit će još napetije i emotivnije!

Nova sezona još više zadire u ljudske osobine i emocije, istražuje tanku granicu između dobra i zla te još dublje karakterne slojeve likova. Svi zamršeni odnosi i neodmotana klupka tajni iz prve sezone bit će otkriveni ili stavljeni na test pa gledatelji mogu očekivati emotivno još intenzivniju i napetiju priču punu preokreta i razrješenja. Simpatični Matija Kačan, koji je sjajno utjelovio zafrkanta Tomu, otkriva djelić onoga što gledatelji mogu očekivati. U novoj sezoni čekaju nas velike promjene, i u odnosu karaktera, ali i u radnji. Mislim da će biti još napetije, jer je već i ova zadnja epizoda prve sezone završila jako neočekivano, tako da nitko ne zna što je bilo, nenadano i tajnovito, i opet sa zločinom! U drugoj sezoni to se raspliće. Pogotovo mogu reći što se tiče Tome, on rješava neke svoje stare 'sjene prošlosti' da bi mogao nastaviti živjeti dalje. Odnos s Paulom ponovno se komplicira i mislim da će biti jako zanimljivo! Ljudi će vidjeti jednog drugog Tomu nego što su naviknuli prošle sezone", najavljuje Matija te priznaje kako su i njegove kolege itekako iznenađeni smjerom u kojem se njihovi likovi u novim epizodama razvijaju.

icon-expand Sjene prošlosti - Antonio Agostini, Matija Kačan, Dajana Čuljak FOTO: RTL

Mogu najaviti uzbudljive epizode, pune prevrata, još većih intriga. Bit će emotivna – sigurno! Ove sezone gledatelji će biti prikovani za male ekrane. Lik Šimun ima jednu konstantu i drži je cijelu sezonu. Puno toga doznaje o sebi i u jednog trenutku doživi katarzu. U novoj sezoni priželjkujem Šimunu jedan miran i sretan kraj. Nadam se da će to dobiti", priča Jasmin Mekić, popularni Šimun. I Arija Rizvić veseli se početku nove sezone, priznavši kako na početku snimanja nije mogla ni zamisliti u kakve će se sve zaplete upustiti njezina Blanka, no baš joj je stoga bio još veći gušt, ali i izazov glumiti takve scene: Slijede veliki zapleti, mračni događaji i puno, puno napetosti! Blanka je u zatvoru, a što će tijekom epizoda ona napraviti, neću otkrivati, samo očekujte da će biti puno neočekivanih obrata i događaja vezanih uz Blanku i to do samog kraja!"

icon-expand Jasmin Mekić i Arija Rizvić, Sjene prošlosti FOTO: Screenshot TikTok

Olgina asistentica Davorka, koju tumači vedra Monika Mihajlović, jedan je od rijetkih likova u seriji čiji su postupci gotovo uvijek pozitivni i dobronamjerni, a upravo tu istinsku dobrotu kod svog lika najviše voli i glumica. Dok sam čitala scenarij, nekad sam se čak i nekoliko puta vraćala da vidim jesam li stvarno pročitala to što sam pročitala. Jako je zanimljiv, odlično napisan, s jako puno slojeva i posebno me iznenadilo kako su se neki odnosi među likovima promijenili i razvili. Ima nekoliko scena koje jedva čekam da ih publika vidi i baš me zanima njihova reakcija na njih", ističe Monika. A koliko gledatelji jedva čekaju nastavak zgoda iz najpopularnijeg kvarta u Hrvata, svjedoče i bliski susreti s njima omiljenim glumcima u gradu. Osmijeha i fotografiranja ne nedostaje, baš kao i molbi da im preko veze" otkriju barem neku pikanteriju sa seta.

icon-expand Sjene prošlosti - Monika Mihajlović i Marina Fernandez FOTO: RTL