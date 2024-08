Glumica Dajana o RTL-ovoj seriji 'Sjene prošlosti': 'Čekala sam takvu ulogu - onu histerične zlice'

icon-close

Talentiranu glumicu Dajanu Čuljak od 2. rujna gledamo u novoj seriji 'Sjene prošlosti' u ulozi Paule, a za RTL.hr je otkrila više o njoj i o tome kako je upravo takvu vrstu uloge dugo priželjkivala u svojoj karijeri. Kako ste se snašli u ulozi Paule koja, kako smo mogli vidjeti na projekciji, nije baš omiljeni lik? Moj osobni osjećaj je da sam se dobro snašla, zanimljiv je lik kao i sve četiri žene. Super je energija na setu što mi olakšava. Ima tu svega, ljubomore i iskompleksiranosti... Ona misli da je ugrožena i stalno stjerana u kut te je to tjera da stalno grize i stalno napada, iako joj to baš i ne uspijeva. Svoje namjere ne provede do kraja. No, jako je zanimljiva jer je životna, ima iskrene reakcije, njene suze i smijeh su iskreni, pogotovo smijeh s djetetom, nisam htjela da se to izgubi. Ljudi je ne vole, Paula je grozna osoba pa nisam htjela da scene s djetetom budu hladne. Zanimljivi su mi ti odnosi: muž, prijateljice, svaki dan nešto novo i veselim se.

Da možeš glumiti neki drugi lik u seriji, bi li se mijenjala? Baš bih Paulu igrala. Komentirala sam da mi se lijepo dogodilo da su me baš vidjeli kao nju. Nije da su mi drugi likovi lošiji, jer i Marta je jako zanimljiva, Ana, Olga... Bilo bi lijepo igrati bilo koju od njih, ali ovo što se dogodilo mi je idealno. Baš sam čekala neku takvu ulogu polu-zlice, malo polu-histerične jer je jako zanimljivo i dinamično za igrati. Ostajete li u liku i nakon snimanja? Nema ostajanja u liku, ovisi kako tko radi. Ja tako ne radim, inspiraciju tražim u kolegama – to je najlakše i, po meni, najbolje. Oči su ogledalo duše, kad je partner prisutan ti ćeš proizvesti sve što treba, bilo to velika tuga, velika sreća, ljutnja, bijes, odbacivanje – što god. Što god čovjek osjeća to će doći ako čovjek ispred sebe ima žive oči, a ne mrtvog partnera koji vas gleda kao da igrate s drvetom. Toga ovdje nema i utoliko je lakše. Jako mi se otvara energija, s kim god da igram, i to je ono što mi je zanimljivo. Nitko me ne iscrpljuje.

Kad vam počinje dan na setu, a kad završava? Kako kad. Ima dana kad je malo lakše, dođem u 9 sati i završavam u 17 sati. Ima i dana kada se ustajem u četiri ujutro i odlazim doma kad već padne mrak. Tako da, kako koji dan, no to se sve da izdržati. Takav je posao, nema tu nekih iznenađenja. To smo izabrali. Barem radimo ono što volimo. Kakva je dinamika između vas i televizijskog supruga Matije Kačana? Super je, znamo se od prije. Upravo zato jer se znamo od prije sve lakše izlazi. To su nijanse, način na koji se pogledamo ili izgovaramo neku rečenicu da malo to zasolimo kako bi bilo zanimljivije.

I za kraj, recite nam tri razloga zašto gledati 'Sjene prošlosti' na RTL-u! Lijepi ljudi, jako nas lijepo šminkaju i lijepi su kostimi – to je prvi razlog. Drugi je razlog taj što smo se mi jako veselili pa molimo da nas podržite. Treći razlog – pronaći ćete se!