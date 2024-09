Glumica Dora Brozović za RTL.hr o ulozi mlade Paule: 'Uloga mi je baš legla'

Preko casting agencije, gdje smo dobili ulogu za pripremiti se za audiciju. Nakon dva kruga su me zvali i rekli da sam dobila ulogu, bila sam poprilično sretna i zadovoljna jer nisam očekivala da budem. Baš su me iznenadili.

Kako ste došle do uloge u seriji 'Sjene prošlosti'?

Kako se vama svidjela uloga?

U početku nisam u potpunosti upoznala svoju ulogu, no kad sam dobila scenarij i počela se upoznavati s njom, bilo mi je dobro. Kad sam vidjela da je Paula malo zločesta bilo mi je čudno, no zadovoljna sam kako je sve prošlo, uloga mi je baš legla.

Kako ste se snašli na setu s obzirom na to da vam je ovo prva velika televizijska uloga?

Meni kamera nije strana jer sam imala neke manje projekte sa strane no svakako je drugačije jer je puno veća produkcija i puno ljudi oko tebe i sve to jako fora. Kad smo došli prvi dan na snimanje malo jesmo svi bili nesigurni u sebe, no kad smo se svi upoznali na setu međusobno opustili smo se. Užitak je raditi.