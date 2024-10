Glumica Monika iz serije 'Sjene prošlosti' otvorila nam je vrata svog salona i progovorila o novoj ljubavi: 'Zajedno gledamo svaku epizodu'

Monika Mihajlović utjelovila je u RTL-ovoj dramskoj seriji 'Sjene prošlosti' simpatičnu Davorku, asistenticu ginkologinje Olge, koja je vrlo organizirana djevojka koja je iskren i vjeran zaposlenik te je uvijek tu za svoju liječnicu Olgu. Otkrila je za RTL.hr iznenade li se njezini novi klijenti kada vide da glumica iz 'Sjena prošlosti' vodi grooming salon i što kažu na njezin lik, a progovorila je i o svojoj novoj ljubavi.

Iznenade li se novi klijenti kada vide da glumica vodi salon?

Da, ja ne volim ta pitanja kada dođu na vrata, stanu i gledaju me. Doveli su psa, ali sad su shvatili nešto: 'Vi ste meni od nekud jako poznati'. Ja rekoh: 'Znam'. I onda pitaju: 'Otkud? Jeste li možda radili?' i krenu nabrajati dućane pa krenu nabrajati ovo, ono. To je bilo prije 'Sjena prošlosti'. I onda kažem: 'Nisam, gledali ste me na televiziji, ali ajmo sad pričati o peseku kojeg ste doveli da se mi dogovorimo oko frizure'. I onda: 'Ajoj, znam. Gledali smo vas tu i tu'. Zapravo su moji klijenti sada kada su krenule 'Sjene prošlosti'... Moram priznati da imam najbolje klijente na svijetu, da su svi imali toliko razumijevanja i što se tiče termina, što se tiče malo drugačijeg načina na koji dogovaramo termine jer ja čekam dispoziciju da mi jave pa nakon što dobijem dispoziciju zovem sve klijente koji su me zvali i dogovaramo se oko termina, ali su svi bili toliko puni razumijevanja i sad mi dolaze: 'Gledamo te svaki dan. Casper i ja te gledamo svaki dan.' Baš su onako jako slatki i puni su podrške. Stvarno sam neizmjerno zahvalna da imam takve klijente. To su moji stalni klijenti, klijenti koji su kod mene godinama, ali stvarno sam neizmjerno zahvalna da su svi tako odreagirali na tu situaciju što ja sad opet malo snimam. Stvarno su divni.