Glumica Monika iz 'Sjena prošlosti' o svom grooming salonu: 'S većinom pasa uspijemo sve napraviti, a mačke kako koja'

Monika Mihajlović u RTL-ovoj dramskoj seriji 'Sjene prošlosti' tumači simpatičnu Davorku, asistenticu ginkologinje Olge, a osim što je posvećena glumi, ima i svoj grooming salon. Za RTL.hr je progovorila o radu sa psima i mačkama. Kako je krenula tvoja priča sa salonom? Moja priča sa salonom je krenula od moje veterinarke, zapravo. U početku sam ja dosta odbijala to i svaki put kad bi me vidjela veterinarka mojih pasa, bi to ona malo spomenula: 'Pa odi na edukaciju, ti si za to'. Imamo zajedničku prijateljicu koja je isto veterinarka i koja je imala svoj salon. Ona radi već 20-ak godina i držala je edukacije, naša Inga. Inga, volimo te. I zapravo se ta ideja moje veterinarke nekako kuhala u meni godinama, doslovno godinama. Ja sam se jedno jutro probudila, ne znam uopće što mi je bilo, valjda je podsvijest radila na tome neko izvjesno vrijeme i ja sam se probudila i rekla: 'Znaš što, ja idem na edukaciju i otvorit ću salon za šišanje pasa'.

icon-expand Monika Mihajlović FOTO: RTL

Kako su izgledali tvoji počeci rada sa životinjama? Prvo, shvatila sam da ništa ne znam. Sve ono što sam mislila da znam o kupanju pasa, shvatila sam da nemam pojma, da sam sve krivo radila sa svojima, ali je bilo jako inspirativno i jako slatko. Naučila sam još više o ponašanju pasa nego što sam znala prije. I bilo je zahtjevno. To je fizički zahtjevan posao i način na koji radimo nije uobičajen, nije svakodnevan i onda sam nekako shvatila da mi je to prilika za rast, za razvoj, da naučim još više o psima kao o bićima i to sam shvatila kao nekakvu svoju misiju i tim putem i krenula. Nekako se više baziram na ponašanje psa i da njima to bude još ugodnije iskustvo nego da izađu sa savršenom frizurom. Imamo pasa koji jednostavno nisu baš prilagođeni i koji se strašno boje i koji su agresivni i s takvim psima mislim da je puno bolje raditi onako kako je njima najlakše, a ne kako je nama najlakše. Primjerice, Casper je kod mene već godinama u salonu i on nema nikakvih problema s ovim tretmanima.

icon-expand Monika Mihajlović FOTO: RTL

Za mačke svim vlasnicima koji me nazovu kažem: 'Ok, za mačku nema garancije'. Znači, ako mi je mačka na plafonu, ja prestajem s radom. Nije poanta u tome da mučimo životinju i da je dovodimo do nekih stanja u kojim je ona potpuno van sebe. Postoje mačke koje su predivne i toleriraju grooming, postoje one koje se vole kupati, ne bi vjerovali, ali poanta je da uspijemo napraviti ako išta možemo s mačkom. Neke mačke su doslovno na plafonu. Tu nema smisla nešto pretjerano raditi, osim naučiti vlasnika kako da možda sam se pobrine i pomogne mački groomingom... Što je još Monika ispričala u intervjuu, doznajte u videu na RTL.hr-u. Seriju 'Sjene prošlosti' gledajte od ponedjeljka do petka u 20.15 sati na RTL-u i na platformi Voyo 24 sata prije prikazivanja na televiziji! POGLEDAJTE BONUS VIDEO IZ SERIJE 'SJENE PROŠLOSTI':