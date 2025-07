Glumica Monika iz 'Sjena prošlosti' odabrala malo drugačiji godišnji odmor i zaključila: 'Da, treba mi mir'

"Mir nije luksuz – on je potreba. Opet sam zaboravila izabrati tišinu, mir, odmor... Protekli mjesec me podsjetio koliko mi zapravo treba – ne još jedan zadatak, već samo... predah. Nakon više od godinu dana snimanja i stalnog bivanja 'na dispoziciji', vođenja salona za šišanje pasa, administracije, naručivanja klijenata, nabave svega što je potrebno za rad, rješavanja problema u hodu pa i do samog rada u salonu jer naravno, to je najljepši dio. Poslova sa strane, raznih voditeljskih angažmana, predstava, radionica, edukacija, sinkronizacija... Da, treba mi mir", napisala je i dodala:

"Godišnji odmor nije bijeg od obaveza, već povratak sebi. Bez stresa, bez pritiska – samo dah, sunce i onaj osjećaj kad znam da sam prisutna, prisutna u svijesti i svom biću. Ponekad najveći luksuz nije putovanje, već mirno jutro, vlastiti osmijeh i spokoj u duši. Najviše volim godišnji odmor provesti na jednom mjestu. Bez galame, razgledavanja, putovanja.. na mjestu gdje mogu samo bivati. Upravo takva mi je ova nedjelja, šteta što kratko traje jer se sutra opet vraćam na posao".