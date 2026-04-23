Glumica 'Sjena prošlosti' Monika o komplikacijama u trudnoći: 'Stavljena sam na strogo mirovanje'

Smatra da se trudnoća previše idealizira i da žene osjećaju pritisak da moraju biti sretne: "Postoji društveno nametnuti sram ako se ne osjećamo blaženo, savršeno i ako nešto nije u redu."

Glumica Monika Mihajlović Rotim iz 'Sjena prošlosti' , uskoro će postati majka, no odlučila je za Ženu.hr javno progovoriti o manje "bajnoj" strani trudnoće – uključujući komplikacije i frustracije s kojima se suočila.

Posebno je kritična prema izrazu "blaženo stanje" i komentarima okoline. "Dobila sam osip na trudne su, nisu bolesne', a gledam odjel pun žena s dijagnozama upravo zbog trudnoće. Poseban osip dobila sam na naše bake su rađale u polju pa se nisu žalile'."

Otkrila je i ozbiljne komplikacije koje su počele u 23. tjednu trudnoće."Problemi su počeli u 23. tjednu trudnoće kada sam zbog bolova iznad pubične simfize zaprimljena u bolnicu i tada se ustanovilo da imam pravilne kontrakcije na svakih pet minuta. Uzrok nikada nismo utvrdili 100 %, ali najvjerojatnije je uroinfekt taj koji je pokrenuo probleme. Kroz 48 sati uspjeli smo terapijom zaustaviti kontrakcije. Nakon pet dana dobila sam neku vrstu vjerojatno bubrežnog napada s abnormalnom, zapravo, neizdrživom boli. Ni tu nismo našli točan uzrok nakon svih pretraga, ali pretpostavka je da je ipak bio bubreg u pitanju. Nakon cca 10 dana otpuštena sam iz bolnice uz mirovanje, a kako su se određeni nalazi pogoršali, za četiri tjedna sam stavljena na strogo mirovanje."

Kao najteži dio trudnoće ističe upravo bol i strah: "Mučnine su me slomile, ali kad su krenuli bolovi i komplikacije, najgori su postali strah i neizvjesnost."

Unatoč svemu, poručuje da žene trebaju otvoreno govoriti o stvarnom iskustvu: "To što je rezultat predivan, ne znači da proces mora biti ugodan."