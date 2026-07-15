Glumica Tena Nemet Brankov iz 'Sjena prošlosti' je trudna, otkrila i spol bebe

Glumica Tena Nemet Brankov otkrila je da je trudna. Radosnu vijest otkrila je u razgovoru za Gloriju, gdje je ispričala da sa svojim partnerom Fabiom Gržinićem (31), bivšim profesionalnim košarkašem, očekuje djevojčicu.

Članica ansambla Gradskog dramskog kazališta Gavella trenutačno je u petom mjesecu trudnoće. Ispričala je kako ju je vijest o prinovi ispunila velikom srećom, iako je priznala da nije očekivala da će se trudnoća dogoditi tako brzo. "Beba je bila planirana, ali, iskreno, nisam očekivala da će se to dogoditi tako brzo i tako lako", rekla je glumica, dodajući da su ona i partner posebno uzbuđeni jer će dobiti djevojčicu.