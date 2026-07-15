Novosti
Serije Filmovi Emisije Voyo
Emisije
Love Island Adria Igra chefova Specijalisti Zagreb IQ 160 Asia Express: Zmajeva ruta Gospodin Savršeni Divlje pčele Kvalifikacije za Ligu prvaka: Thun - Dinamo Direktor Svemira Formula 1
TV raspored Extra video
Vrijeme je za rukomet Gospodin Savršeni Divlje pčele Ljubav je na selu Večera za 5
Net.HR Prijave GLEDAJ NA Voyo.hr
Sjene prošlosti

Glumica Tena Nemet Brankov iz 'Sjena prošlosti' je trudna, otkrila i spol bebe

Glumica Tena Nemet Brankov (32), koju su RTL-ovi gledatelji pratili kao policijsku inspektoricu Dariju u seriji 'Sjene prošlosti', uskoro će se ostvariti u ulozi majke

RTL.hr
15.07.2026 11:30

Glumica Tena Nemet Brankov otkrila je da je trudna. Radosnu vijest otkrila je u razgovoru za Gloriju, gdje je ispričala da sa svojim partnerom Fabiom Gržinićem (31), bivšim profesionalnim košarkašem, očekuje djevojčicu.

Članica ansambla Gradskog dramskog kazališta Gavella trenutačno je u petom mjesecu trudnoće. Ispričala je kako ju je vijest o prinovi ispunila velikom srećom, iako je priznala da nije očekivala da će se trudnoća dogoditi tako brzo. "Beba je bila planirana, ali, iskreno, nisam očekivala da će se to dogoditi tako brzo i tako lako", rekla je glumica, dodajući da su ona i partner posebno uzbuđeni jer će dobiti djevojčicu.

Za prikaz nam je potreban tvoj pristanak za umetanje sadržaja s društvenih mreža i trećih pružatelja usluga.

Unatoč trudnoći, Tena ne usporava poslovne obveze. Trenutačno snima film Zadnja grupa redatelja Alena Matušina, dramu smještenu u vrijeme pada Vukovara, u kojoj igra jednu od glavnih ženskih uloga.

Otkrila je i da su ona i Fabio već odabrali ime za svoju kćer, no zasad ga žele zadržati samo za sebe.

Tena i Fabio zajedno su godinu dana, a uskoro ih očekuje novo, veliko životno poglavlje. Glumica je priznala da joj je prvo tromjesečje bilo zahtjevno, no sada se osjeća dobro te nastavlja raditi punim tempom, s posebnim veseljem zbog spoznaje da će uskoro postati majka djevojčice.

tena nemet brankov sjene prošlosti
IQ 160

Matija Kačan za RTL.hr o Dajani Čuljak u 'IQ 160': 'Ona je moja ljubav i žao mi je što nisam u toj seriji'

IQ 160

'Rekla sam mu: 'Što je ovo? Obrij to': Brkovi Matije Kačana u 'Divljim pčelama' nisu promaknuli Dajani Čuljak

Moglo bi te zanimati

Pomirenja i ljubavne iskrice! Top 5 najboljih trenutaka koji su obilježili protekli tjedan u 'Sjenama prošlosti'

Preslatka scena Rimca i Darije podigla prašinu na društvenim mrežama! Gledatelji dirnuti: 'Ma oni su meni stvoreni da budu par, oči im sijaju'

Tomo živi u strahu, a Rimac i Darija mogli bi se prepustiti trenutku slabosti

Skoro pao poljubac! Inspektor Rimac pokazao svoju ranjivu stranu Dariji: 'Ti si odlična partnerica, ali još si bolja osoba'

Drama u policijskoj postaji! Šimun traži odgovore: 'Ne tražim državne tajne, nego objašnjenje'

Napeta borba između Darka i Darija podigla atmosferu pred kraj: 'Mislim da Dario ima veće šanse'

Pročitaj na Net.hr
Skidala se gola, tukla po realityju i slamala srca: Ovako izgleda 'prva srpska starleta'
Zbog njezinih fotografija internet gori: Pogledajte zašto je zovu najseksepilnijom Kolumbijkom
Zvijezda Dinastije u desetom desetljeću oduševila izgledom na odmoru u Saint Tropezu
Sve zbog jedne ljubavi: Pogledajte što je Nina Badrić uradila u samo jednom danu zbog ove zvijezde
Džejla pozirala s misterioznim muškarcem, a fanovi se odmah zapitali: Je li to Jakov Jozinović?
Blanka Vlašić proslavila poseban dan i pokazala tko stoji iza njezinih uspjeha
Od ovisnosti do skandalozne veze s poznatim glumcem: Ovako se mijenjala poznata pjevačica
Edin i Amra Džeko uživaju na Pelješcu, ali poluotok za nogometaša nije samo odmor
Stigla predivna vijest: Alka Vuica postala baka, sin Arian i Dora Šitum dobili prvo dijete
Glumačka ikona u novoj ulozi: Sandra Lončarić predstavila novi projekt i iznenadila javnost