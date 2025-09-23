Emisije
Novosti
Serije Filmovi Emisije Voyo
Emisije
Život na vagi Tajkun 2 Farma Sjene prošlosti Ljubav je na selu Večera za 5 RTL Danas RTL Direkt
TV raspored Extra video
Život na vagi FON Farma Sjene prošlosti Ljubav je na selu
Net.HR Prijave GLEDAJ NA Voyo.hr
Sjene prošlosti

Hoće li ga ikad više vidjeti? Olgi i Marti ruši se cijeli svijet: 'Jedna je osoba preminula, muškarac srednjih godina'

Večeras od 20.15 sati na RTL-u na rasporedu je nova napeta epizoda serije 'Sjene prošlosti'

RTL.hr
23.09.2025 11:15

Marta i Olga i dalje očajnički traže bilo kakvu informaciju o Šimunovu letu. Kad doznaju da je avion prisilno sletio te da ima ozlijeđenih, jure u bolnicu, no vijesti stižu na kapaljku.

Kakva ste vi to bolnica! Morate imati neku informaciju s terena! Morate znati ima li teže ozlijeđenih! Izvolite doznati kako su ljudi s leta!" vrišti Marta na medicinsku sestru koja je pokušava smiriti.

Olga i Marta, Sjene prošlosti
Olga i Marta, Sjene prošlosti FOTO: RTL

Jedna je osoba preminula, muškarac srednjih godina", govori Olga u nevjerici što je doznala od svojih kolega liječnika.

U isto vrijeme, Paula koristi svaku priliku kako bi se ponovno približila Tomi. Blanka dozna za Mirin dogovor s Glorijom te se oni zajedno suočavaju s njom u nadi da će je uspjeti pridobiti. No Glorija nije osoba koja je navikla na ustupke...

Što se dogodilo sa Šimunom? 'Sjene prošlosti' – večeras od 20.15 sati na RTL-u. Nova epizoda dostupna je 24 sata ranije na platformi Voyo.

Marta Olga Sjene prošlosti Šimun
Sjene prošlosti

Šimun poslao glasovnu poruku Olgi: 'Volim te, ti i moja djeca ste jedina svijetla točka u mom životu' - Marta je izbrisala!

Moglo bi te zanimati

Šimun poslao glasovnu poruku Olgi: 'Volim te, ti i moja djeca ste jedina svijetla točka u mom životu' - Marta je izbrisala!

Miro je pristao na Glorijinu ucjenu: 'Bit će kako ti kažeš, ali Blanka nikad ne smije saznati za ovo'

Je li Šimun mrtav? Olga i Marta paničare, ali su si i utjeha: 'Hvala ti što si mi došla javiti, znam da nisi morala'

Može li voljeni muškarac biti razlog njihova pomirenja? Olga i Marta ujedinjene: 'Izgubili su vezu s avionom'

Gledatelji odlučili! Glorija je u 'Sjenama prošlosti' opasnija igračica čak i od Marte

TOP 7 trenutaka koje su gledatelje 'Sjena prošlosti' ostavile bez daha