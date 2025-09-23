Hoće li ga ikad više vidjeti? Olgi i Marti ruši se cijeli svijet: 'Jedna je osoba preminula, muškarac srednjih godina'

Marta i Olga i dalje očajnički traže bilo kakvu informaciju o Šimunovu letu. Kad doznaju da je avion prisilno sletio te da ima ozlijeđenih, jure u bolnicu, no vijesti stižu na kapaljku.
Kakva ste vi to bolnica! Morate imati neku informaciju s terena! Morate znati ima li teže ozlijeđenih! Izvolite doznati kako su ljudi s leta!" vrišti Marta na medicinsku sestru koja je pokušava smiriti.
Jedna je osoba preminula, muškarac srednjih godina", govori Olga u nevjerici što je doznala od svojih kolega liječnika.
U isto vrijeme, Paula koristi svaku priliku kako bi se ponovno približila Tomi. Blanka dozna za Mirin dogovor s Glorijom te se oni zajedno suočavaju s njom u nadi da će je uspjeti pridobiti. No Glorija nije osoba koja je navikla na ustupke...
