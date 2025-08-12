Hoće li inspektori Kruno i Darija završiti zajedno? Ovo su glumci 'Sjena prošlosti' otkrili o njihovom odnosu!

Od ove jeseni na male ekrane stiže nova sezona 'Sjena prošlosti' koja još više zadire u ljudske osobine i emocije, istražuje tanku granicu između dobra i zla te još dublje karakterne slojeve likova. Svi zamršeni odnosi i neodmotana klupka tajni iz prve sezone bit će otkriveni ili stavljeni na test pa gledatelji mogu očekivati emotivno još intenzivniju i napetiju priču punu preokreta i razrješenja.

Andrej Dojkić i Tena Nemet Brankov, koji tumače inspektore Krunu i Dariju, komentirali su odnos svojih likova, no nisu htjeli otkriti detalje.