Sjene prošlosti

Hoće li inspektori Kruno i Darija završiti zajedno? Ovo su glumci 'Sjena prošlosti' otkrili o njihovom odnosu!

Ove jeseni gledatelji RTL-a moći će pratiti novu sezonu serije 'Sjene prošlosti' koja je osvojila Hrvate, a Andrej Dojkić i Tena Nemet Brankov osvrnuli su se na svoje likove

RTL.hr
12.08.2025 18:00

Od ove jeseni na male ekrane stiže nova sezona 'Sjena prošlosti' koja još više zadire u ljudske osobine i emocije, istražuje tanku granicu između dobra i zla te još dublje karakterne slojeve likova. Svi zamršeni odnosi i neodmotana klupka tajni iz prve sezone bit će otkriveni ili stavljeni na test pa gledatelji mogu očekivati emotivno još intenzivniju i napetiju priču punu preokreta i razrješenja.

Andrej Dojkić i Tena Nemet Brankov, koji tumače inspektore Krunu i Dariju, komentirali su odnos svojih likova, no nisu htjeli otkriti detalje. 

Što čeka omiljene likove, pokazat će nove epizode 'Sjena prošlosti' – ove jeseni na RTL-u i platformi Voyo!

