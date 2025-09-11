Hoće li s užitkom uništiti njihov brak? Afera s trenerom pilatesa pred razotkrivanjem: 'Gotova sam! Onesvijestit ću se!'

Večeras od 20.15 sati na RTL-u na rasporedu je nova uzbudljiva epizoda serije 'Sjene prošlosti'

Karlo hvata Tomu i Paulu u presudnom trenutku - nešto mu taje. Tajna je povezana s Paulinim dvadesetim rođendanom, kada je jedan koban trenutak uništio njegovu košarkašku karijeru. Tomo i Paula se napokon ujedinjuju u laži. Olga se spušta na Martin nivo i počinje igrati po njezinim pravilima. Može li Marta izgubiti moć u zajednici?

icon-expand Sjene proslosti - Veronika FOTO: RTL

Šimun je zabrinut zbog Olginog ponašanja, a s njime se slaže i Ines – to više nije njezina stara prijateljica. Stiže vrijeme za odluku Odbora o izgradnji shopping centra u kvartu. Veronika je u strahu da će Marta ići do kraja i reći njezinu mužu sve o tajnim susretima s trenerom pilatesa. "Gotova sam! Ako moj Ljubo to dozna, meni je život uništen! Ja mogu odseliti iz grada, iz države! Onesvijestit ću se!" paničari Veronika.

icon-expand Sjene prošlosti - Veronika i Ljubo FOTO: RTL