Sjene prošlosti

Ima li istine u njezinim riječima? Marta se raspala pred Šimunom: 'Ako među nama postoji još mali tračak ljubavi...'

Večeras od 20.15 sati na RTL-u na rasporedu je nova napeta epizoda serije 'Sjene prošlosti'

RTL.hr
26.09.2025 11:21

Paula uvrijedi Tomu kad joj on predstavi mogući posao s Borisom. Darija i načelnik upozoravaju Rimca da se kloni Glorije, ali on ne odustaje, već nagovori Miru da ozvuči Gloriju i snimi njezin razgovor s korumpiranim sucem.

Olga odlučuje izaći iz mjesnog odbora jer joj je dosta igrica i podvala.

Marta, Sjene prošlosti
Marta, Sjene prošlosti FOTO: RTL

Marta na sve načine pokušava zadržati Šimuna da ne ode iz obiteljske kuće, no on je odlučan: Ali mi više nismo obitelj!"

Dok nisam znala jesi li živ ili mrtav, u tim trenucima, kao da mi je netko iščupao srce! Stvarno sam vjerovala da te više ne volim, ali sad nisam više sigurna ni u što... Vjerujem da ako među nama postoji još mali tračak ljubavi, zašto ne možemo sve loše ostaviti iza nas i krenuti ispočetka?" pita ga Marta.

Šimun, Sjene prošlosti
Šimun, Sjene prošlosti FOTO: RTL

Stvarno si se promijenila i ja to vidim...", započinje ganuti Šimun.

Hoće li joj pružiti još jednu šansu, pokazat će nova epizoda 'Sjena prošlosti', večeras od 20.15 sati na RTL-u. Nova epizoda dostupna je 24 sata ranije na platformi Voyo.

Miro na koljenima! Moli Karla za pomoć, ovaj ga grubo odbio: 'Koliko god je meni ovo zabavno, ovo će ostati tvoj problem'

