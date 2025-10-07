Incident na suđenju! Inspektor izgubio kontrolu pa ga iznijeli iz sudnice: 'Znate da je kriva! Nismo završili!'

Večeras od 20.15 sati na RTL-u na rasporedu je nova napeta epizoda serije 'Sjene prošlosti'

icon-close

Olga odlazi u Andrijinu ordinaciju kako bi mu se ispričala zbog svog ponašanja... Hoće li to dobro proći? Marta ima novi plan, koji uključuje Paulu, ali pitanje je hoće li ona pristati.

icon-expand Rimac, Sjene prošlosti FOTO: RTL

Olga i Šimun su uzbuđeni zbog Danijelovog prvog dana u jaslicama te ih to još malo zbliži. Blanka je zabrinuta zbog Rimčevih prijetnji. Karlo i Miro pripremaju plan koji bi ga trebao trajno udaljiti od slučaja. Na sudu Rimac potpuno izgubi kontrolu kad čuje nove dokaze.

icon-expand Rimac, Sjene prošlosti FOTO: RTL