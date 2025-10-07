Ines otkrila Olgi sasvim drugačiju stranu doktora Severa: 'Rekao mi je da je impresioniran s tobom'. Hoće li se Olga ispričati?

Priča dobiva neočekivan zaokret kada Olga u razgovoru s Ines prepričava neugodno iskustvo, nazivajući dr. Severa "potpunim idiotom". Na njezino iznenađenje, Ines ne samo da poznaje liječnika, već o njemu ima potpuno suprotno mišljenje, opisujući ga kao "kul frajera" sa smislom za pravdu. Šokantan obrat događa se kada Ines otkrije da je razgovarala s dr. Severom nakon njihovog susreta. "Rekao mi je da je impresioniran s tobom... da mu se činiš kao osoba visokih moralnih vrijednosti," prenosi Ines, dodajući da mu je žao ako je ostavio krivi dojam.