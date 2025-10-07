Nova sezona serije 'Sjene prošlosti' – od ponedjeljka do četvrtka u 20.15 sati na RTL-u. Nova epizoda dostupna je i 24 sata ranije na platformi Voyo.
Sjene prošlosti
Ines otkrila Olgi sasvim drugačiju stranu doktora Severa: 'Rekao mi je da je impresioniran s tobom'. Hoće li se Olga ispričati?
Priča dobiva neočekivan zaokret kada Olga u razgovoru s Ines prepričava neugodno iskustvo, nazivajući dr. Severa "potpunim idiotom". Na njezino iznenađenje, Ines ne samo da poznaje liječnika, već o njemu ima potpuno suprotno mišljenje, opisujući ga kao "kul frajera" sa smislom za pravdu. Šokantan obrat događa se kada Ines otkrije da je razgovarala s dr. Severom nakon njihovog susreta. "Rekao mi je da je impresioniran s tobom... da mu se činiš kao osoba visokih moralnih vrijednosti," prenosi Ines, dodajući da mu je žao ako je ostavio krivi dojam.
Tenzije su opipljive! Misteriozni doktor Sever postao pedijatar malog Danijela, Olga je vidno nezadovoljna
