Ines otvorila Olgi oči u vezi situacije s Viktorijom: 'Imala sam dojam da me se želi riješiti...'

Ines je otkrila Olgi kako je vidjela Viktoriju te da joj je bila sumnjiva... ''Znači, ti si sinoć došla tu i htjela si me pričekati, ali?'', upitala je Olga.

''Ma to je samo neki moj osjećaj, ali imala sam dojam da me se želi riješiti'', priznala je Ines, Olga je upitala misli li to kao da nešto skriva ili nekoga. ''Ne znam, ali sad kad mi govoriš o toj čaši, mobitelu, krvi... '', rekla je Ines.