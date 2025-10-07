Inspektor Rimac pobjesnio u sudnici, urlao na Blanku: 'Ona zna da je kriva! Svi znaju da je kriva! Kriva si!'

Ročište je započelo iznošenjem nalaza neovisnog sudskog vještaka iz Centra za kriminalistička ispitivanja, koji je donio šokantne zaključke. Sudac je, obraćajući se prisutnima, objavio kako se "otisci tenisice pronađeni na mjestu događaja ne podudaraju s obućom koja je uvedena kao materijalni dokaz protiv optužene Blanke Kos Došen."
Ova informacija odjeknula je sudnicom, a sudac je nastavio s obrazloženjem, naglašavajući dužnost suda da postupa isključivo u skladu sa zakonom i činjenicama. "Ako se središnji dokaz optužbe dokaže nepouzdanim ili kompromitiranim, taj dokaz se isključuje iz spisa predmeta," izjavio je, dodajući kako u ovom slučaju kompromitacija dokaza "narušava temeljna procesna prava optužene i načelo pravičnog suđenja."
Konačna odluka bila je nedvosmislena: ključni dokaz formalno je izuzet iz daljnjeg postupka, čime je slučaj optužbe ozbiljno doveden u pitanje.
Odluka suda izazvala je burnu i trenutačnu reakciju inspektora Rimca, koji je radio na slučaju. Vidno potresen, povikao je: "Ja ne mogu vjerovati!" i zatražio riječ. "Znači, ovo je izmanipulirano! Tenisica je savršeno odgovarala otisku", ustvrdio je Rimac, optužujući sustav za opstrukciju. Sudac ga je pokušao prekinuti, međutim, inspektora to nije zaustavilo. "Koja teorija zavjere? Ovo je sabotaža dokaznog materijala!" uzvratio je, nakon čega mu je sudac zaprijetio udaljavanjem iz sudnice. Eskalacija je dosegla vrhunac kada je Rimac, ne obazirući se na upozorenja, upro prstom u optuženu i sudnicu, vičući: "Vi znate da je kriva! Ona zna da je kriva! Svi znaju da je kriva! Kriva si!"
Nakon ovog ispada, sucu nije preostalo ništa drugo nego da naredi njegovo izvođenje iz sudnice. "E, sad bi bilo dosta! Izvedite gospodina," glasila je zapovijed.
Prilikom izlaska, inspektor Rimac uputio je prijeteće riječi Miri i Blanki koje su zaledile atmosferu: "Ti i ja nismo završili. Samo da znaš. Ovo tek sad počinje, vidjet ćemo se mi uskoro."
