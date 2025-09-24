Emisije
Sjene prošlosti

Inspektor Rimac sumnja na Gloriju! Počeo s opasnom istragom: 'Ovdje nešto ne štima'

Inspektor Rimac uznemiren je zbog Blankina oslobađanja, a sve više mu je sumnjiva Glorija Bakić, koju je primijetio ispred Mirove i Blankine kuće

RTL.hr
24.09.2025 20:30

Prema informacijama koje su procurile iz njegove internetske istrage, Rimac je počeo slagati komadiće mozaika poslovnog carstva Glorije Bakić. Naizgled, radi se o uspješnoj vlasnici PR tvrtke, no detaljnija analiza otkriva zabrinjavajuće poveznice. Njena tvrtka, kako navode izvori, djeluje kao ključna poveznica između utjecajnih poduzetnika i političara, stvarajući svijet u kojem se brišu granice između legalnog poslovanja i sumnjivih dogovora.

"Ovdje mi nešto ne štima", komentirao je Rimac nakon što je saznao da je Glorija Mirova bivša žena, što dodatno potpiruje njegovu sumnju.

Inspektor Rimac, Sjene prošlosti
Inspektor Rimac, Sjene prošlosti FOTO: RTL

Moć Glorije Bakić postaje očita kada šef policije, svjestan opasnosti koju istraga može izazvati, dolazi s izravnom prijetnjom prema Rimcu.

"Ta istraga mora prestati. Odmah. Čovječe, igraš se s vatrom. Ako ne prekineš tu istragu, izgorjet ćemo svi kao slama", prijetio je šef Rimcu, naglašavajući ozbiljnost situacije.

Nova sezona serije 'Sjene prošlosti' – od ponedjeljka do petka u 20.15 sati na RTL-u. Nova epizoda dostupna je i 24 sata ranije na platformi Voyo.

