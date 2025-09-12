Emisije
Sjene prošlosti

Istina napokon izašla na vidjelo! Karlo stjerao Miru u kut i konačno doznao tko je kriv za njegovu ozljedu

Karlo je natjerao Miru da mu kaže istinu o Tomi

RTL.hr
12.09.2025 20:40

Karlo je došao kod Mire odlučan da napokon sazna istinu o večeri kada je tegla pala na njega i teško ga ozlijedila. "Onda? Gukni golube, ne moram valjda na silu izvlačiti informacije iz tebe?", rekao je Karlo. "Iskreno ja ne znam točno na što ti misliš", pokušao se izvući Miro.

"Zašto te Tomo udario jučer u parku kad ste se našli? I zašto ti guraš Tomu da ulazi u posao sa mnom? Doslovno ti vidim da licu da te udario. Miro počni govoriti sad", upitao je Karlo.

Miro, Sjene prošlosti
Miro, Sjene prošlosti FOTO: RTL

"Htio sam ucijeniti Paula da svjedoči u Blankinu korist. Rekao sam da će Tomo nastradati ako ti saznaš istinu, a to je da je Tomo kriv za tvoju ozljedu", kazao je Miro. "Aleluja! Što je točno Tomo napravio te večeri?", pitao je Karlo. "Ti znaš dobro što je on napravio", odgovorio je Miro. "Miro, ja to moram čuti sad iz tvojih usta! Govori!", izderao se bijesni Karlo.

"Tomo je bacio teglu na tebe", odgovorio je Miro. "Je li Paula to znala?", pitao je Karlo što je Miro zatim potvrdio.

Nova sezona serije 'Sjene prošlosti' – od ponedjeljka do petka u 20.15 sati na RTL-u. Nova epizoda dostupna je i 24 sata ranije na platformi Voyo.

