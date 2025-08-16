Emisije
Sjene prošlosti

Iza kamera 'Sjena prošlosti': Ovako izgledaju neki od kadrova druge sezone popularne RTL-ove serije

Od ove jeseni obožavatelji popularne RTL-ove serije 'Sjene prošlosti' doći će na svoje jer stižu napete epizode druge sezone, a sjajna glumačka ekipa jedva čeka gledateljima prezentirati ono što su marljivo snimali

RTL.hr
16.08.2025 12:00

Novu sezonu 'Sjena prošlosti' ne propustite ove jeseni na RTL-u i platformi Voyo!

POGLEDAJTE BONUS VIDEO OD 'SJENA PROŠLOSTI':

sjene prošlosti druga sezona nove epizode
Sjene prošlosti

FOTO Maleni Noa osvojio je sva srca u 'Sjenama prošlosti': Evo kako izgleda danas

