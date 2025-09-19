Emisije
Novosti
Serije Filmovi Emisije Voyo
Emisije
Život na vagi Tajkun 2 Farma Sjene prošlosti Ljubav je na selu Večera za 5 RTL Danas RTL Direkt
TV raspored Extra video
Život na vagi FON Farma Sjene prošlosti Ljubav je na selu
Net.HR Prijave GLEDAJ NA Voyo.hr
Sjene prošlosti

Iza kulisa! Marko Petrić pokazao kako je izgledalo snimanje žestoke svađe Mire i Glorija u 'Sjenama prošlosti'

Marko Petrić koji glumi Miru u 'Sjenama prošlosti' na TikToku je podijelio video sa snimanja druge sezone

RTL.hr
19.09.2025 13:00

Otkrio je kako je izgledalo snimanje scene svađe između Mire i Glorije nakon što ju je pitao da mu pomogne izvući Blanku iz zatvora.

Za prikaz nam je potreban tvoj pristanak za umetanje sadržaja s društvenih mreža i trećih pružatelja usluga.

Podsjetimo, u 'Sjenama prošlosti' pojavio se novi lik koji je odmah podigao puno prašine među gledateljima. Riječ je o Gloriji, koju je utjelovila poznata kazališna i televizijska glumica, ali i pjevačica, Vanda Winter. Glorija je Mirina bivša supruga, a u kvart je stigla nakon što ju je Miro pozvao da pomogne Blanki.

No, umjesto mirnog povratka, uslijedila je prava drama – Glorija je burno reagirala na Mirin poziv, a sukob bivših supružnika odmah je zaintrigirao publiku. Njezin dolazak postao je jedna od glavnih tema na društvenim mrežama, gdje gledatelji nisu štedjeli riječi. Mnogi su oduševljeni pojavom Vande Winter, koju nazivaju prekrasnom i kraljicom, dok pojedinci ističu da je ona uvijek odlična, glumila ili pjevala.

Nova sezona serije 'Sjene prošlosti' – od ponedjeljka do petka u 20.15 sati na RTL-u. Nova epizoda dostupna je i 24 sata ranije na platformi Voyo.

Marko Petrić Sjene prošlosti
Sjene prošlosti

Smireno i sa smiješkom, ali itekako ispod pojasa! Razgovor Olge i Marte prepun je otrovnih strelica: 'Volim što si tako plemenita'

Moglo bi te zanimati

Meri Goldašić odglumila Martu, Paulu, Anu i Olgu iz 'Sjena prošlosti'! 'Ja kad me prevari muž. Toliko mi je serija ušla u glavu'

Gluma ili iskrene emocije? Paula se suočila s Ines, a ona joj odgovorila: 'Ja nisam ničija ljubavnica'

Bizaran susret u 'Sjenama prošlosti'! Glorija posjetila Blanku u pritvoru i razočarala se: 'I to je to? Zgodan outfit, izgleda udobno'

Šok u 'Sjenama prošlosti'! Glorijin zahtjev zgrozio Miru: 'Želim tvoje dijete'

Nova razina ucjene! Pomoći će da mu supruga izađe iz zatvora, ali pod jednim uvjetom: 'Želim tvoje dijete!'

Glorija unijela kaos u 'Sjene prošlosti' i oduševila gledatelje: 'Marta i Glorija se trebaju upoznati i ujediniti kao prijateljice'