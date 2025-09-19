Iza kulisa! Marko Petrić pokazao kako je izgledalo snimanje žestoke svađe Mire i Glorija u 'Sjenama prošlosti'

Otkrio je kako je izgledalo snimanje scene svađe između Mire i Glorije nakon što ju je pitao da mu pomogne izvući Blanku iz zatvora.

Podsjetimo, u 'Sjenama prošlosti' pojavio se novi lik koji je odmah podigao puno prašine među gledateljima. Riječ je o Gloriji, koju je utjelovila poznata kazališna i televizijska glumica, ali i pjevačica, Vanda Winter. Glorija je Mirina bivša supruga, a u kvart je stigla nakon što ju je Miro pozvao da pomogne Blanki.

No, umjesto mirnog povratka, uslijedila je prava drama – Glorija je burno reagirala na Mirin poziv, a sukob bivših supružnika odmah je zaintrigirao publiku. Njezin dolazak postao je jedna od glavnih tema na društvenim mrežama, gdje gledatelji nisu štedjeli riječi. Mnogi su oduševljeni pojavom Vande Winter, koju nazivaju prekrasnom i kraljicom, dok pojedinci ističu da je ona uvijek odlična, glumila ili pjevala.

Nova sezona serije 'Sjene prošlosti' – od ponedjeljka do petka u 20.15 sati na RTL-u. Nova epizoda dostupna je i 24 sata ranije na platformi Voyo.