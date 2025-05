Je li moguće? Marta je pristala na razvod: 'Malo si me zatekla, do jučer nisi htjela niti čuti za to...'

Marta je došla kod Olge i Šimuna i otkrila im dobre vijesti. ''Znam da je prošlo dugo vremena, ali mislim da je konačno došlo vrijeme – dat ću ti razvod'', rekla je Marta teškog srca i odlukom šokirala i Olgu i Šimuna.

''Sori Marta, sad si me malo zatekla, do jučer nisi htjela niti čuti za razvod'', komentirao je Šimun, a ona je rekla da je svjesna toga, no da ne želi da Mila pati zbog njihovog odnosa.