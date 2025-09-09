Emisije
Sjene prošlosti

Je li odustala od svega? Olga se želi odseliti i napustiti Šimuna

Večeras od 20.15 sati na RTL-u na rasporedu je nova, uzbudljiva epizoda serije 'Sjene prošlosti'

RTL.hr
09.09.2025 10:08

Miro govori ljutitoj Pauli da je Tomo ozlijedio Karla, no ona misli da je sve laž. No kada vidi Karla i Tomu, pomisli da je Tomo u opasnosti. Stjerana u kut, u strahu za muža, mora činiti što Miro želi.

Miro, Sjene prošlosti
Miro, Sjene prošlosti FOTO: RTL

Šimun se nada da se Olga želi pomiriti nakon njihove velike svađe, ali ona je ustrajna u tome da ode iz Zagreba jer je između njih gotovo.

Marta se naslađuje svojoj pobjedi i dolazi se uvjeriti da će Olga nestati iz njihovih života.

Marta, Sjene prošlosti
Marta, Sjene prošlosti FOTO: RTL

Čini se da je Marta pobijedila... No Olga pojavi na sastanku mjesnog odbora s očitom namjerom da Marti pomrsi planove.

'Sjene prošlosti' – večeras od 20.15 sati na RTL-u. Nova epizoda dostupna je 24 sata ranije na platformi Voyo.

ANKETA Mislite li da je Marta otišla tako daleko i otrovala tortu koju je poklonila Olgi?