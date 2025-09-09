Je li odustala od svega? Olga se želi odseliti i napustiti Šimuna

Miro govori ljutitoj Pauli da je Tomo ozlijedio Karla , no ona misli da je sve laž. No kada vidi Karla i Tomu, pomisli da je Tomo u opasnosti. Stjerana u kut, u strahu za muža, mora činiti što Miro želi.

Šimun se nada da se Olga želi pomiriti nakon njihove velike svađe, ali ona je ustrajna u tome da ode iz Zagreba jer je između njih gotovo.

Marta se naslađuje svojoj pobjedi i dolazi se uvjeriti da će Olga nestati iz njihovih života.