Je li ovo dokaz da je Marta na izmaku snaga? 'Nećeš to potpisati, to nismo mi'

"Otkud da ja znam? Čovjek je jednostavno lud", istaknula je Marta. Mlada Marta nije odustajala od traženja objašnjenja. "Nešto ga je moralo potaknuti. Nije sam od sebe pukao", komentirala je. Zabranila je Marti da potpiše izjavu o psu koju je Karlo sročio. "Jesi me čula? Nećeš to potpisati. To nismo mi. Kad netko Martu udari, ona mu odgrize cijelu ruku", istaknula je.

Seriju 'Sjene prošlosti' gledajte od ponedjeljka do petka od 20.15 na RTL-u, a dan ranije je nova epizoda d ostupna na platformi Voyo!

POGLEDAJTE BONUS VIDEO OD SJENA PROŠLOSTI':