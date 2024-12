Je li ovo najbolji casting mame i sina? Dajana Čuljak i maleni Ezra su vrlo slični: 'Skompali smo se'

I Matija Kačan otkrio je kako se svi zaista odlično slažu.

"Na početku smo on i ja bili sramežljivi, ali ufurali smo se. Ezra je super dečko, dovoljno živahan, ali opet i dovoljno zreo. U posljednje vrijeme sam vidio i sličnost između nas dvojice. To me se jako dojmilo. Super klinac, bravo roditelji, super ste ga odgojili", rekao je u intervjuu za RTL.hr.

'Sjene prošlosti' na rasporedu su večeras od 20.15 sati na RTL-u. Nova epizoda dostupna je i na platformi Voyo, 24 sata prije prikazivanja na televiziji.

POGLEDAJTE BONUS VIDEO OD 'SJENA PROŠLOSTI':