Je li Šimun mrtav? Evo što će se dogoditi u novim epizodama serije 'Sjene prošlosti'

Ponedjeljak
Olga prenosi Marti loše vijesti o Šimunovom zrakoplovu. Miro ide na sastanak s Glorijom i pristaje na njezin uvjet - dat će joj dijete. Paula iskreno priča s Tomom i njihov odnos se konačno poboljšava. Šimunov zrakoplov je prinudno sletio, no i dalje se ne zna što se zbilo sa Šimunom.
Utorak
Marta i Olga odlaze u bolnicu kako bi doznale u kakvom je stanju Šimun. Paula koristi svaku priliku kako bi se ponovno približila Tomi. Blanka dozna za Mirin dogovor s Glorijom te se oni zajedno suočavaju s njom u nadi da će je uspjeti pridobiti. No Glorija nije osoba koja je navikla na ustupke. Ako ne dobije što je zamislila unutar 24 sata, Blanka će se morati vratiti u zatvor.
Srijeda
Martina manipulacija uspije i Šimun pristane otići k njoj na kućnu njegu. Olga to protumači na svoj način i takav pristup još više ohladi njezin odnos sa Šimunom. Rimac shvati da je Glorija bivša Mirina žena. Miro i Blanka pristanu na dogovor s Glorijom, no Glorija ga odbacuje jer misli da su oni krivi što je Rimac istražuje. Tomo se vraća Pauli. Hoće li ovaj put njihova veza potrajati?
Četvrtak
Rimac potajno istražuje Gloriju, dok Miro mora tražiti pomoć na drugom mjestu. Hoće li mu Karlo pomoći? Kako ne bi mislila na Šimuna, Olga se zatrpava poslom. I to joj uspijeva, sve dok ga ne ugleda u bolnici. Njihov susret prepun je neizgovorenih osjećaja. Paula je presretna, sve je konačno kako treba biti.
Petak
Marta bezuspješno pokušava zadržati Šimuna. On joj priznaje da voli Olgu. Paula uvrijedi Tomu kad joj on predstavi mogući posao s Borisom. Darija i načelnik upozoravaju Rimca da se kloni Glorije, ali on ne odustaje, već nagovori Miru da ozvuči Gloriju i snimi njezin razgovor s korumpiranim sucem. Glorija prijeti Rimcu da će mu uništiti karijeru. Olga odlučuje izaći iz mjesnog odbora, ali Marta ima drugačiju ideju.
Nova sezona serije 'Sjene prošlosti' – od ponedjeljka do petka u 20.15 sati na RTL-u. Nova epizoda dostupna je i 24 sata ranije na platformi Voyo.