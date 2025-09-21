Je li Šimun mrtav? Evo što će se dogoditi u novim epizodama serije 'Sjene prošlosti'

icon-close

Ponedjeljak

Olga prenosi Marti loše vijesti o Šimunovom zrakoplovu. Miro ide na sastanak s Glorijom i pristaje na njezin uvjet - dat će joj dijete. Paula iskreno priča s Tomom i njihov odnos se konačno poboljšava. Šimunov zrakoplov je prinudno sletio, no i dalje se ne zna što se zbilo sa Šimunom.

Utorak

Marta i Olga odlaze u bolnicu kako bi doznale u kakvom je stanju Šimun. Paula koristi svaku priliku kako bi se ponovno približila Tomi. Blanka dozna za Mirin dogovor s Glorijom te se oni zajedno suočavaju s njom u nadi da će je uspjeti pridobiti. No Glorija nije osoba koja je navikla na ustupke. Ako ne dobije što je zamislila unutar 24 sata, Blanka će se morati vratiti u zatvor.

icon-expand Marta, Sjene prošlosti FOTO: RTL

Srijeda

Martina manipulacija uspije i Šimun pristane otići k njoj na kućnu njegu. Olga to protumači na svoj način i takav pristup još više ohladi njezin odnos sa Šimunom. Rimac shvati da je Glorija bivša Mirina žena. Miro i Blanka pristanu na dogovor s Glorijom, no Glorija ga odbacuje jer misli da su oni krivi što je Rimac istražuje. Tomo se vraća Pauli. Hoće li ovaj put njihova veza potrajati?

Četvrtak

Rimac potajno istražuje Gloriju, dok Miro mora tražiti pomoć na drugom mjestu. Hoće li mu Karlo pomoći? Kako ne bi mislila na Šimuna, Olga se zatrpava poslom. I to joj uspijeva, sve dok ga ne ugleda u bolnici. Njihov susret prepun je neizgovorenih osjećaja. Paula je presretna, sve je konačno kako treba biti.

Petak