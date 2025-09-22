Je li Šimun mrtav? Olga i Marta paničare, ali su si i utjeha: 'Hvala ti što si mi došla javiti, znam da nisi morala'

Olga je u panici otišla do Marte da je obavijesti o svemu. Pokušavale su zajedno doći do nekih informacija.

U ovim teškim trenucima, složeni odnos između Olge i Marte pao je u drugi plan. "Hvala ti što si mi došla javiti znam da nisi morala", zahvalila je Marta Olgi.