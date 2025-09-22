Emisije
Sjene prošlosti

Je li Šimun mrtav? Olga i Marta paničare, ali su si i utjeha: 'Hvala ti što si mi došla javiti, znam da nisi morala'

Šimunov let iz Madrida za Zagreb pretvorio se u noćnu moru kada je kontrola leta izgubila svaki kontakt s posadom zrakoplova

RTL.hr
22.09.2025 20:30

Olga je u panici otišla do Marte da je obavijesti o svemu. Pokušavale su zajedno doći do nekih informacija.

U ovim teškim trenucima, složeni odnos između Olge i Marte pao je u drugi plan. "Hvala ti što si mi došla javiti znam da nisi morala", zahvalila je Marta Olgi.

Olga, Sjene prošlosti
Olga, Sjene prošlosti FOTO: RTL

Držale su se za slamku spasa – činjenicu da je avion još uvijek vidljiv na radaru. To je bila jedina potvrda da nada još postoji, da se katastrofa možda može izbjeći. "Sigurno postoje protokoli za ovakve situacije", ponavljale su.

Nova sezona serije 'Sjene prošlosti' – od ponedjeljka do petka u 20.15 sati na RTL-u. Nova epizoda dostupna je i 24 sata ranije na platformi Voyo.

