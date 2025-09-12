Emisije
Sjene prošlosti

Je li stvarno sposoban za ubojstvo? Grijesi iz prošlosti dolaze na naplatu: 'Nemaš izbora'

Večeras od 20.15 sati na RTL-u na rasporedu je nova uzbudljiva epizoda serije 'Sjene prošlosti'

RTL.hr
12.09.2025 10:01

Marta doznaje kako Karlo sumnja da je Tomo uzrok njegove nesreće. Ines i Olga odlučuju pokrenuti zajedničku karijeru, no Marta je spremna za novi potez u ovoj partiji šaha – podmeće lažnu prijavu.

Miro priznaje Karlu istinu – Tomo je odgovoran za ono što ga je zadesilo u mladosti – a to dovodi do kraja njihovog dugogodišnjeg prijateljstva.

Tomo, Karlo, Sjene prošlosti
Tomo, Karlo, Sjene prošlosti FOTO: RTL

Karlo, pod izlikom novog klijenta, dovodi Tomu na košarkaško igralište i suočava ga s grijesima iz prošlosti.

U sjećanje na dobre stare dane... Nemaš izbora", govori smireno Karlo pa izvlači pištolj.

U isto vrijeme, Paula i Marta bjesomučno traže Tomu i Karla. Je li Karlo stvarno sposoban ubiti Tomu kako bi mu se osvetio što mu je uništio život?

Karlo, Sjene prošlosti
Karlo, Sjene prošlosti FOTO: RTL

Brinem se za Tomu, jako se bojim! Znaš kakav je Karlo, na što je sve spreman!" viče Paula dok se približavaju lokaciji...

'Sjene prošlosti' – večeras od 20.15 sati na RTL-u. Nova epizoda dostupna je 24 sata ranije na platformi Voyo.

