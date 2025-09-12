Je li stvarno sposoban za ubojstvo? Grijesi iz prošlosti dolaze na naplatu: 'Nemaš izbora'

Večeras od 20.15 sati na RTL-u na rasporedu je nova uzbudljiva epizoda serije 'Sjene prošlosti'

Marta doznaje kako Karlo sumnja da je Tomo uzrok njegove nesreće. Ines i Olga odlučuju pokrenuti zajedničku karijeru, no Marta je spremna za novi potez u ovoj partiji šaha – podmeće lažnu prijavu. Miro priznaje Karlu istinu – Tomo je odgovoran za ono što ga je zadesilo u mladosti – a to dovodi do kraja njihovog dugogodišnjeg prijateljstva.

icon-expand Tomo, Karlo, Sjene prošlosti FOTO: RTL

Karlo, pod izlikom novog klijenta, dovodi Tomu na košarkaško igralište i suočava ga s grijesima iz prošlosti. U sjećanje na dobre stare dane... Nemaš izbora", govori smireno Karlo pa izvlači pištolj. U isto vrijeme, Paula i Marta bjesomučno traže Tomu i Karla. Je li Karlo stvarno sposoban ubiti Tomu kako bi mu se osvetio što mu je uništio život?

icon-expand Karlo, Sjene prošlosti FOTO: RTL