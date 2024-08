Jelena Perčin i Jasmin Mekić su Marta i Šimun, moćni bračni par u novoj RTL-ovoj seriji 'Sjene prošlosti'

Šimun Novak je prava slika i prilika poslovnog čovjeka, broker koji vodi brigu o poslu, no jednako je tako i jako privržen obitelji. Puno je topliji prema kćeri nego prema supruzi koju je nekada istinski volio, no sve mu se manje sviđa ono u što se pretvara.

"Sa svakim likom uvijek imaš nekih dodirnih točaka i to je ono što krasi ovaj naš posao, ali ono što je meni posebno izazovno je što Šimun ima neke crte koje meni nisu svojstvene, i to me privlači u tom liku. Rekao bih da je Šimun strpljiv, ja sam možda malo nestrpljiv u privatnom životu. Isto tako, Šimun je smiren, ja sam temperamentan. On je ozbiljan čovjek jer ga tako definira okolina", ističe Mekić kojega posebno veseli pozitivna atmosfera koja vlada setom među glumcima i produkcijskom ekipom.

Ova napeta i emotivna serija, uz brojne teme kojima se bavi, u fokus ipak najviše stavlja odnose četiriju snažnih ženskih glavnih likova, sa svim njihovim usponima i padovima, što je dosad bila prava rijetkost u domaćem televizijskom eteru i još jedna posebnost novog RTL-ova projekta kojeg gledatelji s nestrpljenjem očekuju.