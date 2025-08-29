Jelena Perčin o ulozi Marte u 'Sjenama prošlosti': 'Imam brz mozak kao ona. Veselim se novim epizodama, bit će burno'

Omiljena serija 'Sjena prošlosti' na rasporedu je već od ponedjeljka, 1. rujna u 20.15 sati na RTL-u te 24 sata ranije na platformi Voyo

'Sjene prošlosti' donijele su lik Marte Novak, žene s mnogo lica, koju je utjelovila Jelena Perčin. Glumica za Net.hr priznaje da joj je upravo kompleksnost tog karaktera najveći izazov. "Kod Marte mi je najizazovnija kompleksnost njenog karaktera koji je višedimenzionalan i kreiranje sredstava kako to prenijeti publici. Ona je žena s puno lica, a ja ih moram sva otkriti." Iako s Martom dijeli brzinu i oštrinu misli, Jelena kaže da je u stvarnom životu ipak drugačija. "Imam brz mozak kao Marta, ali su nam rješenja različita. Osim brzine i elokvencije, ne vidim druge sličnosti." Veseli se nastavku serije i naglašava: "Veselim se novim epizodama, bit će burno!"

Sjene prošlosti - Jelena Perčin FOTO: RTL

Na setu su, dodaje, nastala brojna prijateljstva. "Jako smo bili dobra ekipa, baš se poklopilo da smo si kliknuli. Možda sam se najviše zbližila s Dajanom, Anom, Jasminom i Matijom. Najviše smo snimali zajedno i baš nas je to povezalo. Moram reći da i Marla zauvijek ima posebno mjesto u mom srcu. Godinu dana smo bile kći i mama, prekrasna je Marla." Ljeto je provela na omiljenim destinacijama, među kojima posebno ističe Lopud i Bačev dol, s kojima je povezana još od djetinjstva. Dodaje kako je za nju sezona odmora već završila: "Ljeto, u smislu odmora, je za mene završilo. Vratila sam se u radne pobjede i pripreme za predstojeću sezonu." Najviše voli sunčanje, a s ljetom najviše povezuje rajčice i dinju.

Marta, Sjene prošlosti FOTO: RTL

Veliki životni trenutak je i pred njezinom kćeri Mašom, koja kreće u prvi razred osnovne škole. "Maša kreće u prvi razred, osnovnu opremu imamo, a ostalo ćemo u hodu." Jelena priznaje da sama nema veliku senzaciju oko tog trenutka: "Volim stvari pojednostavniti i ne vidim veliku senzaciju kod polaska u školu. To je prirodan tijek i dio odrastanja." Omiljena serija 'Sjena prošlosti' na rasporedu je već od ponedjeljka, 1. rujna u 20.15 sati na RTL-u te 24 sata ranije na platformi Voyo.