Jelena Perčin se našalila na račun Martinog cheesecakea u 'Sjenama prošlosti': 'Malo noćnog kuhanja'

"Malo noćnog kuhanja. A nije cheesecake. Samo glamurozno", poručila je Jelena.

Inače, glumica većinu dana provodi na setu 'Sjena prošlosti', a za RTL.hr je ranije otkrila kako posao balansira s privatnim životom.

"To je jedan rock and roll na svim nivoima, ali ja ima tu sreću da sam po prirodi dosta organizirana tako da kod mene svi znaju u koje se vrijeme što radi; kad se jede, kad se spava. Mislim da jedino tako i mogu funkcionirati sama s djecom. No, da je izazovno - je. Imam sreću što inače i malo spavam, otprilike dnevno spavam četiri sata. Ako mi se ukaže prilika mogu spavati, no ne moram – to je sreća jer moj radni dan traje jako dugo. Obično u dva ujutro dinstam – tako izgledaju moje noći kako bih sve pripremila za idući radni dan. No, isto tako znam da je to trenutni period, da to traje godinama bih poludjela", rekla je Jelena.