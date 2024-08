Jelena Perčin za RTL.hr o povratku na male ekrane i fatalnoj Marti: 'Obje smo alfa žene'

Prva mi je misao bila kako je dobro napisano lice i da se ovdje ima što za igrati. To je glumcima veliki gušt, kada ti zaiskri oko i radi ti se tvoj posao. Tako da mi je to bila prva misao: Ovo će biti zanimljivo za raditi.

Jeste li već vidjeli snimljene materijale?

Nisam vidjela jer mi zapravo radimo od jutra do mraka pa ne stignemo, no lijepo je vidjeti. Ovo je jedan ozbiljan produkcijski iskorak koji pozdravljam i navijam da i publika to prepozna. Pokušavamo podići ljestvicu kvalitete rada tako da je i to automatski motivacija da dobro radiš svoj posao.

Kako usklađujete privatni i poslovni život posljednjih mjeseci?

To je jedan rock and roll na svim nivoima, ali ja ima tu sreću da sam po prirodi dosta organizirana tako da kod mene svi znaju u koje se vrijeme što radi; kad se jede, kad se spava. Mislim da jedino tako i mogu funkcionirati sama s djecom. No, da je izazovno - je. Imam sreću što inače i malo spavam, otprilike dnevno spavam četiri sata. Ako mi se ukaže prilika mogu spavati, no ne moram – to je sreća jer moj radni dan traje jako dugo. Obično u dva ujutro dinstam – tako izgledaju moje noći kako bih sve pripremila za idući radni dan. No, isto tako znam da je to trenutni period, da to traje godinama bih poludjela.