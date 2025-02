Jelena Perčin za RTL.hr o promjeni koja je uslijedila zbog serije 'Sjene prošlosti': 'Znam da je privremeno'

Jako često me ispituju! Ono što me posebno veseli što seriju gledaju sve dobne skupine i ne samo žene, već i muškarci.

Marta je definitivno negativka po svojim postupcima, ali me uvijek zanimalo što motivira takve ljude. Kod Marte je situacija paradoksalna! Vjeruje u obitelj, u brak i to su plemenite vrijednosti, ali ne bira metode kako ih braniti. Ima još jedan aspekt Marte koji možda nije jasan odmah, a to je njena grčevitost i strah. Čini mi se da njen strah od samoće i odbačenosti prevladava njen zdrav razum.

Koliko vam se život promijenio od početka emitiranja serije 'Sjene prošlosti'?

Najviše mi se promijenio tempo života i količina slobodnog vremena kojeg uglavnom nemam. Ne brine me to, znam da je privremeno, radim sa sjajnim kolegama i to me inspirira.