Josip Brakus iz 'Sjena prošlosti' se oženio! Za RTL.hr otkrio dojmove sa svadbe: 'Bilo je nestvarno. Uganuo sam gležanj pa me bilo strah'

Zvijezda serija 'San snova' i 'Sjene prošlosti', glumac Josip Brakus, nedavno je uplovio u bračnu luku s dugogodišnjom djevojkom Karlom

icon-close

Mladenci su svoje zavjete izmijenili u krugu obitelji i prijatelja u Zagrebu, a glumac serija 'San snova' i 'Sjene prošlosti' Josip Brakus ekskluzivno za RTL.hr otkrio svoje dojmove sa svoj vjenčanja sa suprugom Karlom te je otkrio je li zadovoljan svadbom. "Bilo je nestvarno. Do neba smo zahvalni svima. Gosti su bili nenormalni, zabavljali smo se do pet ujutro. Bilo je glazbe, suza, veselja – jednostavno savršeno", rekao je Josip o atmosferi koja je vladala na vjenčanju.

icon-expand Josip Brakus, Sjene prošlosti FOTO: Instagram

Ovaj poseban trenutak prošao je bez ikakvih problema. "Sve je prošlo po planu, doslovno u minutu. Logistički smo sve odlično odradili. Karla i ja smo prezadovoljni", ističe Josip. Iako su mladenci uživali u svom danu, Josip priznaje da je bio malo zabrinut uoči vjenčanja. "Nisam bio nervozan prije vjenčanja. Doduše, bio sam malo tužan noć ranije jer sam uganuo gležanj pa me bilo strah zbog prvog plesa, ali sve sam uspio", otkrio nam je. Nakon vjenčanja, dojmovi su se slegli, a Josip je još uvijek pod dojmom svih lijepih trenutaka. "Stižu mi stalno poruke, svima je bilo stvarno odlično", rekao je Josip.

icon-expand Josip Brakus, Sjene prošlosti FOTO: Instagram

Za medeni mjesec, planiraju putovanje na Novi Zeland. "Planiramo medeni mjesec na Novom Zelandu, ali još ne znamo kada jer ovisi o poslu i godišnjim odmorima", otkrio je Josip. Inače, par je na svadbu pozvao mnoge kolege i prijatelje, među kojima su Elizabeta Brodić, Borko Perić, Goran Navojec, Ana Maras Harmander...

icon-expand Josip Brakus, Sjene prošlosti FOTO: Instagram