Emisije
Novosti
Serije Filmovi Emisije Voyo
Emisije
Život na vagi Tajkun 2 Farma Sjene prošlosti Ljubav je na selu Večera za 5 RTL Danas RTL Direkt
TV raspored Extra video
Život na vagi FON Farma Sjene prošlosti Ljubav je na selu
Net.HR Prijave GLEDAJ NA Voyo.hr
Sjene prošlosti

Josip Brakus iz 'Sjena prošlosti' se oženio! Za RTL.hr otkrio dojmove sa svadbe: 'Bilo je nestvarno. Uganuo sam gležanj pa me bilo strah'

Zvijezda serija 'San snova' i 'Sjene prošlosti', glumac Josip Brakus, nedavno je uplovio u bračnu luku s dugogodišnjom djevojkom Karlom

RTL.hr
30.09.2025 15:12

Mladenci su svoje zavjete izmijenili u krugu obitelji i prijatelja u Zagrebu, a glumac serija 'San snova' i 'Sjene prošlosti' Josip Brakus ekskluzivno za RTL.hr otkrio svoje dojmove sa svoj vjenčanja sa suprugom Karlom te je otkrio je li zadovoljan svadbom.

"Bilo je nestvarno. Do neba smo zahvalni svima. Gosti su bili nenormalni, zabavljali smo se do pet ujutro. Bilo je glazbe, suza, veselja – jednostavno savršeno", rekao je Josip o atmosferi koja je vladala na vjenčanju.

Josip Brakus, Sjene prošlosti
Josip Brakus, Sjene prošlosti FOTO: Instagram

Ovaj poseban trenutak prošao je bez ikakvih problema. "Sve je prošlo po planu, doslovno u minutu. Logistički smo sve odlično odradili. Karla i ja smo prezadovoljni", ističe Josip.

Iako su mladenci uživali u svom danu, Josip priznaje da je bio malo zabrinut uoči vjenčanja. "Nisam bio nervozan prije vjenčanja. Doduše, bio sam malo tužan noć ranije jer sam uganuo gležanj pa me bilo strah zbog prvog plesa, ali sve sam uspio", otkrio nam je. Nakon vjenčanja, dojmovi su se slegli, a Josip je još uvijek pod dojmom svih lijepih trenutaka. "Stižu mi stalno poruke, svima je bilo stvarno odlično", rekao je Josip.

Josip Brakus, Sjene prošlosti
Josip Brakus, Sjene prošlosti FOTO: Instagram

Za medeni mjesec, planiraju putovanje na Novi Zeland. "Planiramo medeni mjesec na Novom Zelandu, ali još ne znamo kada jer ovisi o poslu i godišnjim odmorima", otkrio je Josip.

Inače, par je na svadbu pozvao mnoge kolege i prijatelje, među kojima su Elizabeta Brodić, Borko Perić, Goran Navojec, Ana Maras Harmander...

Josip Brakus, Sjene prošlosti
Josip Brakus, Sjene prošlosti FOTO: Instagram

Nova sezona serije 'Sjene prošlosti' – od ponedjeljka do petka u 20.15 sati na RTL-u. Nova epizoda dostupna je i 24 sata ranije na platformi Voyo.

Josip Brakus Sjene prošlosti San snova
Sjene prošlosti

Marta bijesna zbog Šimunovog kašnjenja: 'Imali smo dogovor koji nisi ispoštovao. Namjerno ovo radiš, je l' tako?'

Sjene prošlosti

Odvažna i hrabra! Martin nakit privlači poglede gledateljica 'Sjena prošlosti'. Pogledajte njezina najbolja izdanja

Moglo bi te zanimati

'Mogli su barem uzeti nekog Dalmatinca': Splićanin Josip Brakus iz 'Sjena prošlosti' o komentaru koji ga je ostavio bez teksta

Znate li vi tko je tko? Marko Petrić našalio se fotografijom sa svojom mlađom verzijom u 'Sjenama prošlosti'

Nove, još intrigantnije epizode 'Sjena prošlosti': Marko Petrić, Antonio Agostini i Josip Brakus priključuju se sjajnoj glumačkoj postavi

Omiljeni glumac serije 'San snova' u serijalu 'Ja vs. ja': 'Teško je uopće pojmiti koliko sam romantičan'

Zvijezde serije 'San snova' Josip Brakus i Slaven Knezović odigrali važnu utakmicu! 'Bio je i ostao legenda'

Glumci serije 'San snova' Josip Brakus i Roko Protić u stvarnosti su najbolji prijatelji: 'Ali kamera nas jednostavno ne može podnijeti zajedno'