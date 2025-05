Kakav okršaj! Miro priznao Tomi da voli Paulu: 'Ti si jadnik i ona je s tobom iz sažaljenja'

''A što bi se dogodilo da ga Tomo vidi?'', upitao je Miro, a onda se pojavio Tomo i vidio Krstin sat u njegovoj ruci. ''To je poklon koji mi je dala Paula jer sam joj napravio uslugu'', rekao je Miro, a Tomi i dalje nije bilo jasno zašto bi mu poklonila sat.

''Kakvo je to pitanje? Zato što me voli i ja volim nju'', rekao je Tomi u lice i Pauli da se ne miješa jer će on to riješiti. ''Ona tebe ne voli, ti si jadnik i ona je s tobom cijelo vrijeme samo zato jer ima neko sažaljenje nad tobom. Ona voli mene, ja sam muškarac za nju, a ne ti'', rekao mu je, a onda ga lupio šakom. Ipak, to je sve samo Mirina želja i mašta.

